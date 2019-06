Rostock

Wegen des schweren Unwetters ist die Feuerwehr zu vier Großeinsätzen im Landkreis Rostock ausgerückt. Am Mittwochabend sind die Dachstühle von mehreren Häusern nach Blitzeinschlägen in Brand geraten – in der Gemeinde Lichtenhagen, in Klein Schwaß und Sildemow. Das Haus in Klein Schwaß ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar.

In Kuchelmiß im Süden des Landkreises Rostock brannte eine Gartenlaube nach Blitzschlag nieder. Menschen wurden bislang nicht verletzt.

Zudem sind etliche Keller vollgelaufen, Äste heruntergefallen und Straßen überflutet. Nach Angaben von Kreissprecher Michael Fengler sind Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet unterwegs.

Kurios: Das Feuer in Klein Schwaß musste die Feuerwehr aus Parkentin löschen, weil die eigentlich zuständige Wehr aus Kritzmow bereits zu dem Feuer in Sildemow ausgerückt war.

Mehrere Wasserschäden in Hansestadt Rostock

In der Hansestadt Rostock kam es zu mehreren Wasserschäden: in der Klopstockstraße, in der Neuen Bleicherstraße, in der Albrecht-Tischbein-Straße und am Schiffbauerring.

Außerdem gab es ein Feuer in der Kleingartenanlage „Werftblick“ in Groß Klein, das nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze aber schnell gelöscht werden konnte.

Bilder vom Unwetter über MV

OZ