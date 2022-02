Nach Brand: Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt

Berlin/Hamburg

Nach einem Brand ist die Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt. Fahrgäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag mitteilte. Die Strecke wird voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt bleiben. Betroffen sind davon auch die Haltestellen Hagenow und Ludwigslust. Am Samstagnachmittag habe es einen Brand zwischen Friesack und Paulinenaue in Brandenburg gegeben. Nach Angaben des Sprechers wurde ein technischer Sicherheitskasten zerstört. Die Ursache war zunächst unklar.

Von RND/dpa