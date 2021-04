Kritik an Landespolitik - Nach Brand in Alt Tellin: Tierschützer in MV fordern Aus für „Tierfabriken“

Nach dem Brand in einer Schweinezuchtanlage in Alt Tellin Ende März, bei dem rund 55 000 Schweine und Ferkel gestorben sind, fordern Tierschützer am Donnerstag ein Ende der Massentierhaltung. So hat sich der Agrarminister Till Backhaus dazu geäußert.