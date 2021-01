Lietzow

Der Brand liegt ein paar Tage zurück, und dennoch dreht sich in Lietzow alles um das tragische Ereignis vom 24. Dezember. In den Morgenstunden des Heiligabends schlugen Flammen aus einem Mehrfamilienhaus mitten im Ort. Es ist nicht abgebrannt, aber derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen sind seitdem bei Familien, Nachbarn und Freunden untergekommen.

Am Morgen des Heiligabend 2020 ist in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lietzow ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Maik Trettin

Anzeige

Auch wenn sie es immer noch nicht wahrhaben können, was an diesem Tag passierte, standen die Familien im neuen Jahr vor dem Sportraum der Gemeinde. Hier warteten schon die fleißigen Helfer, die seit dem Weihnachtsfest von morgens bis abends Sachen sortierten, die Menschen aus dem ganzen Bundesland vorbeibrachten. Sie kamen, um sich zu bedanken – für die große Unterstützung seit dem Brand. „Es ist unglaublich, wie die Lietzower gehandelt haben. Hier gab es keine Gaffer. Hier wurde sofort angepackt und Hilfe angeboten“, sagt Steffen Tiebe (38).

„Da oben ist noch ein Baby“

Er, seine Freundin Saskia Bernhard (26) und ihr gemeinsames, elf Wochen altes Baby Lumi waren die letzten Menschen im Haus, die gerettet wurden. Obwohl die Feuerwehren schnell am Einsatzort waren, bekamen sie aufgrund der Rauchentwicklung Panik. „Mit der Drehleiter haben die Rettungskräfte das Haus nicht erreicht, mussten eine weitere Leiter holen, um uns zu retten. Doch die Zeit war gefühlt viel zu lang. Ich war drauf und dran, an der Häuserwand herunterzuklettern, um eine Leiter zu holen. Wir hatten Todesangst“, sagt er. Die junge Familie wurde gerettet, die Frau und das Baby kamen über Nacht zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die beiden Hunde wurden am Strick heruntergelassen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karin Schramm ist Nachbarin und musste mit ansehen, wie das Haus brennt. „Da oben ist noch ein Baby“, habe sie immer wieder während der Löscharbeiten gesagt. „Zum Glück sind alle heil aus dem Haus gekommen“, sagt sie und bot der jungen Familie die Räume ihrer Ferienwohnung an. Auch für sie und viele andere Menschen im Ort war damit das Weihnachtsfest gestrichen. „Die Menschen haben noch am 24. Dezember Anziehsachen vorbeigebracht. Mein Hausflur war schnell gefüllt. Der Bürgermeister hatte schnell entschieden und den Sportraum als Lager zur Verfügung gestellt“, sagt sie.

Schnittchen für die Helfer

Seitdem steht sie dort zusammen mit Astrid Leukroth, Kathleen Kasprzyk, Anja und Kristina Figura, Matteo Sikorski, Hannah und Oliver Penndorf, Anke Burwitz, Thorsten Schulze, Ulrike Schramm, Franziska Mühlwald und Christin Dietrich im Sportraum und sortiert Sachen. Diese wurden nach Größe und Geschlecht getrennt und auf verschiedene Stapel gelegt. In der einen Ecke kamen zudem die Küchengeräte, in der anderen die Spielsachen. „Kinder aus dem Ort haben sich von ihren Spielsachen getrennt und sie verpackt, damit die Kinder aus dem Brandhaus auch ein paar Weihnachtsgeschenke hatten. Das war echt rührend“, sagt Karin Schramm.

Mehr lesen:

Viel Zeit mit ihren Familien blieb nicht. „Es gab zu Hause eine kurze Bescherung, danach hatte meine Frau die Sachen sortiert“, sagt Bürgermeister Daniel Kasprzyk. So erlebten es alle Helfer. „Ich kann nicht auf das abgebrannte Haus gucken und in Ruhe Weihnachten feiern“, so Astrid Leukroth. Statt Entenbraten gab es für sie Schnittchen und Würstchen von den Nachbarn. „Wichtig ist auch, dass alle Familien den Helfern die Rücken freigehalten haben. Denn auch sie haben Kinder zu Hause, die ohne ihre Eltern Weihnachten gefeiert haben“, sagt Ulrike Schramm.

Türen und Fenster vernagelt

Während sie die Sachen sortiert haben, vernagelten Bürgermeister Daniel Kasprzyk und sein Amtsvorgänger Jürgen Böhnig Fenster und Türen am Brandhaus. Sie bauten auch eine Klappe für die Katzen ein, die seit dem Brand vermisst werden. Sie sollen nun mithilfe einer Lebendfalle gefangen werden. Am Abend des 24. Dezembers ließ Wehrführer Lars Riske unter Aufsicht die Bewohner noch einmal kurz in ihre Wohnungen, damit sie die wichtigsten Dinge mitnehmen konnten.

Bis kurz vor dem Jahreswechsel haben Freiwillige die Sachen sortiert, die Menschen gespendet hatten. Quelle: Mathias Otto

Daniel Kasprzyk kümmerte sich sofort um ein Spendenkonto. „Es ist gar nicht so einfach, an den Feiertagen ein Konto zu eröffnen, schon allein aus rechtlicher Sicht. So sind wir auf die Idee mit dem Sportverein gekommen“, sagt der Bürgermeister. Viel wichtiger in dem Moment seien aber warme Sachen gewesen, denn nach dem Brand hätten einige Bewohner barfuß und mit wenig Sachen bekleidet vor dem Haus gestanden.

„Für uns hat das Fest der Liebe eine ganz neue Bedeutung bekommen. Durch Unglück entsteht immer Glück. Das Glück ist, dass wir näher zusammengerückt sind“, sagt Karin Schramm. Wenn die Familien versorgt sind, sollen die gespendeten Sachen auf Kinderheime, Kinderkrebsstationen und betroffene Familien aufgeteilt werden.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto