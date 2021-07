Nach Brand von Alt Tellin: Chancen für Tier-Obergrenzen in Ställen steigen

Alt Tellin

Achtungserfolg für Landesagrarminister Till Backhaus (SPD): Auf Initiative von MV fordert der Bundesrat jetzt die Bundesregierung auf, die Einführung von Obergrenzen für Tierställe zu prüfen. Anlass war der verheerende Großbrand von Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald), bei dem Ende März mehr als 50 000 Ferkel und Sauen verendeten. Die Anlage war vor zehn Jahren trotz Brandschutzbedenken in Betrieb genommen worden. Sie galt als eine der größten in Europa.

„Wir dürfen nicht länger auf europäische oder internationale Veränderungen warten“, erklärte Backhaus. Wenn Deutschland vorangehe, würden andere folgen. Wann und ob neue, tatsächlich strengere Obergrenzen für Tierzahlen pro Stall Realität werden, ist indes noch offen.

Neuer „Superstall“ wird unwahrscheinlich

Als so gut wie sicher gilt bislang nur, dass vor den Wahlen im September nichts mehr passiert. Die Agrarministerkonferenz will unterdessen ein Konzept erstellen. Zahlen wurden bisher nicht bekannt. Im Frühjahr soll das Papier fertig sein, heißt es in Schwerin. Die nächste Bundesregierung wird sich auf jeden Fall damit befassen müssen. Die Erfolgsaussichten dürften auch davon abhängen, welche Parteien ihr angehören.

Ein anderes Folge-Projekt nach der Katastrophe von Alt Tellin gerät unterdessen erheblich ins Stocken. Auf den Ruinen der abgebrannten Ställe sollte eine neue Anlage ganz neuen Typs entstehen, der „Stall 4.0“, den Backhaus im Zuge der Aufarbeitung im Landtag vorstellte.

Keine freien Flächen

Neben besonders tierwohlfreundlichen Haltungsbedingungen gehört dazu auch ein hoher Anteil an eigenen landwirtschaftlichen Flächen, auf denen die Gülle der Schweine als Dünger verwendet werden kann. Für je zwei „Großvieheinheiten“ müsste demnach ein Hektar Land bewirtschaftet werden. Eine „Großvieheinheit“ entspricht 500 Kilo Lebendgewicht eines Tiers im Stall.

Das Problem: Es gibt diese Flächen nicht. Die Betreiberfirma Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) mit Stammsitz in Sachsen-Anhalt, besitzt keine Äcker in Alt Tellin, sämtliche umliegenden Felder sind verpachtet. „Es ist nichts verfügbar“, sagt Volker Bruns, Geschäftsführer der Landgesellschaft MV.

Großställe unter Druck

Kurzfristig ließe sich da gar nichts machen, und auch langfristig sei es schwierig, genügend Land zu bekommen, so Bruns. Das sei alles bereits an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet, die wenig Neigung verspürten, sich davon zu trennen. Die „Schweriner Volkszeitung“ hatte zuerst über den Flächenmangel für den Superstall berichtet.

Laut Backhaus’ Sprecher Claus Tantzen steht das Konzept „Stall 4.0“ nicht nur für Schweine in Alt Tellin, sondern für alle Arten der Tierhaltung an jedem geeigneten Ort. Das Konzept könne auch mit Hühnern, Rindern oder Puten umgesetzt werden. Der Druck für Veränderungen wächst, heißt es. Auf der einen Seite sind immer weniger Verbraucher bereit, ihr Geld für unter Tierwohl-kritischen Bedingungen erzeugtes Fleisch auszugeben.

Aufräumarbeiten abgeschlossen

Andererseits wird die Haltungsform in riesigen Anlagen wirtschaftlich riskanter. Das zeigten die vergangenen Monate. Nach einer Reihe von Geflügelpest-Ausbrüchen mussten dieses Jahr bereits weit über 300 000 Hühner gekeult werden, laut Agrarministerium ein historischer Höchststand.

Die Aufräumarbeiten in Alt Tellin sind inzwischen abgeschlossen, teilt LFD-Sprecher Ralf Breke-Bramkamp mit. Was danach passiert, bleibt unklar. „Wir äußern uns erst, wenn das Brandursachen-Gutachten vorliegt.“ Ursprünglich sollte die Untersuchung der Unglücksursache bereits abgeschlossen sein. Breke-Bramkamp bestätigt, dass es Gespräche zwischen Backhaus und der Geschäftsleitung über mögliche Pläne für Alt Tellin gab. Zum „Stall 4.0“ will er sich nicht äußern. Das macht bisher nur Backhaus.

Von Gerald Kleine Wördemann