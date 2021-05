Schwerin/Berlin

Till Backhaus (SPD) kündigt einen Kurswechsel bei den umstrittenen Megaställen an. „Die Gesellschaft fordert, dass wir eine andere Landwirtschaft voranbringen“, sagte der Schweriner Landwirtschaftsminister im Bundesrat. MV hat in der Länderkammer einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem der Bund dazu bewegt werden soll, in Zukunft Obergrenzen für die Genehmigung von Großställen zu erlassen.

Die zurückliegenden Monate waren in Sachen Tierwohl wohl die schwärzesten in jüngerer Zeit in MV. Knapp 50 000 Schweine verbrannten Ende März bei einem Feuer in Europas größter Ferkelzuchtanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald). Nach mehreren Ausbrüchen von Geflügelpest wurden seit Jahresbeginn außerdem landesweit rund 350 000 Hühner und Puten gekeult. „Diese Bilder vergisst man nicht“, sagt Backhaus über den Brand in Alt Tellin.

„Titanic“ des Tierschutzes

Das Feuer sei so etwas wie der Untergang der „Titanic“, heißt es in seinem Ministerium. Wie die maritime Katastrophe von 1912 den Bau sicherer Schiffe beflügelte, soll Alt Tellin die Wendemarke für eine bessere Tierhaltung werden. Die von Anfang an umstrittene Anlage war vor zehn Jahren vom Land genehmigt worden, trotz massiver Bedenken beim Brandschutz.

Zur Galerie In einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Ställe mit etwa 5000 Tieren betroffen sein.

Die Größenbeschränkungen seien nötig, vor dem Hintergrund von Bränden und Seuchen, heißt es in dem Antrag. Jährlich brennt es bundesweit rund 5000 Mal in landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen, mehrere Hunderttausend Tiere verenden.

CDU für mehr Kontrollen

Eine konkrete Zahl, wie viele Tiere je Anlage noch vertretbar sind, fehlt in dem in der Landesregierung abgestimmten Antrag. Wichtiger als Obergrenzen seien die Haltungsbedingungen, meint CDU-Agrarexpertin Beate Schlupp. Die Vorschriften seien zwar streng, aber sie sehe Defizite bei der „Umsetzung, beziehungsweise Überprüfung der Regeln.“

Wolfgang Weiß (Linke) kritisiert den Bundesrats-Vorstoß von Backhaus als „reine Floskel“, die nichts verändere. Der Ausstieg aus tierwohlschädlicher Massenhaltung werde damit jedenfalls nicht eingeleitet – trotz gegenteiliger Beteuerungen. Weiß sorgte für Aufsehen mit seinem Vergleich, Alt-Tellin sei das „Fukushima der Massentierhaltung“ – das Reaktorunglück in Japan leitete 2011 den deutschen Atomausstieg ein.

Grüne fordern Stopp geplanter Anlagen

Die nicht im Landtag vertretenen Grünen fordern einen Stopp für die Großställe in Suckwitz (25 000 Schweine) und in Fienstorf (180 000 Hühner), die im Landkreis Rostock entstehen sollen. Der Entschließungsantrag des Landes im Bundesrat verschleppe den Tierschutz, so Anne Shepley, grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl.

Ende Mai sollen die Ermittlungen zur Brandursache in Alt Tellin abgeschlossen sein und ein Ergebnis vorliegen, heißt es im Landwirtschaftsministerium. Anton Baumann, pensionierter Brandschutz-Experte aus dem Allgäu, vermutet, dass sich ein Gemisch aus Methangas und Luft entzündete und so die Tragödie auslöste. Methan bildet sich in Gülle. Baumann ist Gutachter des Bundes für Umwelt und Naturschutz, der gegen die Anlage klagt. Seine Bedenken äußerte Baumann bereits 2017 vor dem Verwaltungsgericht Greifswald.

„Behörden haben versagt“

„Das Brandschutzkonzept der Schweinezuchtanlage Alt Tellin und die Behörden, die es prüften, haben versagt“, sagte Baumann nach dem Brand der „Bauern-Zeitung“. Genehmigt wurde der Stall vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur in Neubrandenburg, das Backhaus untersteht. Für den Brandschutz sei wiederum der Landkreis zuständig gewesen – im Genehmigungsverfahren der Landkreis Demmin, ab Herbst 2011 dann der Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Der Entschließungsantrag des Landes liegt nun in den Ausschüssen des Bundesrats, ein Ergebnis soll frühestens Ende des Monats vorliegen. Sollte der Vorstoß aus MV eine Mehrheit finden, könnten die Länder in ihrer Sitzung am 28. Mai die Bundesregierung auffordern, die Rahmenbedingungen für Großställe zu ändern.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gab es 2019 insgesamt 63 Schweinemastbetriebe mit jeweils mehr als 2000 Tieren, sowie 59 Betriebe mit mehr als 40 000 Masthähnchen. Steigende Verbraucherpreise hätten ein Aus der Megaställe nicht zur Folge. „Dann käme mehr Fleisch aus dem Ausland“, sagte ein Sprecher der „Initiative Schweinehaltung Deutschland“.

Bislang landen allerdings rund 40 Prozent des in Deutschlands hergestellten Schweinefleischs in den Supermärkten anderer Länder. Laut Thünen-Institut zählt Deutschland weltweit zu den größten Exporteuren von Eisbein, Koteletts und Co.

Von Gerald Kleine Wördemann