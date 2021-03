Nach Chat-Vorwürfen: Ermittlungen gegen Holger Arppe eingestellt

Rostock

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat dreieinhalb Jahre nach Bekanntwerden von Internet-Chats mit gewaltverherrlichenden und pädophilen Inhalten die Ermittlungen gegen den Landtagsabgeordneten Holger Arppe (47) eingestellt.

„Die Auswertung der Chats ist vollständig abgeschlossen“, erklärt Oberstaatsanwalt Harald Nowack auf Anfrage. „Es gibt keine Anhaltspunkte, um strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen.“

AfD schloss Arppe 2018 wegen der Chats aus

Arppe, damals noch Mitglied der AfD, war im Herbst 2017 in den Verdacht geraten, Verfasser von Chat-Kommentaren mit Gewaltphantasien gegenüber Vertretern anderer Parteien zu sein („aufs Schafott schicken“). Er selbst hat stets bestritten, dass die Kommentare von ihm stammen. Die AfD schloss ihn allerdings 2018 eben wegen dieser Chats aus. Dem Landesschiedsgericht der Partei waren die Chats Beweis genug.

Auch die Staatsanwaltschaft ordnete das Material offenbar Arppe zu. 2020 beantragte sie einen Strafbefehl mit 6000 Euro Geldstrafe, weil Arppe in den Chats eine frühere Parteifreundin beleidigt haben soll. „Ich kämpfe für pränatale Diagnostik, damit so was wie ... (Name der Frau – d. Red.) rechtzeitig abgetrieben werden kann“, stand da zu lesen. Das Amtsgericht Rostock lehnte den Strafbefehl jedoch ab. Der Tatbestand der Beleidigung sei „nicht erfüllt“, so eine Sprecherin.

Arppe zieht einen Schlussstrich unter das Thema

Arppe nimmt die Einstellung der Ermittlung mit Genugtuung auf. „Damit ist die Sache für mich ein für alle Mal erledigt“, sagte er am Freitag. „Ich weise die Urheberschaft an den Chats nach wie vor zurück.“ Zuvor hatte er von „rufmörderischen Unterstellungen“ gesprochen.

Holger Arppe sitzt seit 2016 im Landtag, seit 2017 fraktionslos. Im Mai 2018 verurteilte das Landgericht Rostock ihn zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung, weil er im Internet gegen Muslime gehetzt habe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Arppe Verfasser eines Internetkommentars ist, in dem er „aus niederträchtigen und feindseligen Gründen heraus“ eine ganze Bevölkerungsgruppe diskreditiert habe.

Von Frank Pubantz