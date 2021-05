Rostock

Die Ereignisse des 25. Mai 2020 – sie sorgten schon damals für reichlich Diskussionen in Rostock. Und ein Jahr danach tun sie es jetzt wieder. Denn zwölf Monate nach einer umstrittenen Demo erhalten nun fast 300 Rostocker Post vom Rathaus. Sie sollen für ihre Teilnahme an dem Corona-Protest eine saftige Strafe zahlen.

Der Streit um die Polizeimaßnahmen und die Kundgebung – er kochte deshalb erneut hoch. Denn viele Betroffene sehen gar nicht ein, warum sie zahlen sollen. Immerhin geht es um bis zu 500 Euro für die „Ordnungswidrigkeit“.

Eingekesselt an der „Kröpi“

Die Vorgeschichte: Die Kundgebung am 25. Mai schien zunächst nur eine von vielen Protestaktionen zum damaligen Zeitpunkt zu sein. Über die sozialen Medien im Internet hatten sich hunderte Rostocker zu einem „Spaziergang“ verabredet, um gemeinsam ihren Unmut über die Corona-Beschränkungen kundzutun. So, wie sie es auch schon die Wochen zuvor getan hatten.

Denn ein Spaziergang war damals nicht verboten, Versammlungen mit mehr als 150 Teilnehmern hingegen schon. Ausnahmen ließ die einstige Regelung nur unter massiven Auflagen auf Antrag zu. Ihren Protest gegen Kontaktverbote, Schließungen in der Wirtschaft und Einschränkungen der Grundrechte vorab von den Behörden genehmigen zu lassen – genau das wollten die Teilnehmer der „Spaziergänge“ aber gerade nicht.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 25. Mai eskalierte die Situation dann in Rostock. Die Versammlungsbehörde der Hansestadt erklärte den Spaziergang spontan zur „nicht genehmigten Kundgebung“, die Polizei hatte eine juristische Handhabe zum Einschreiten und kesselte an der Ecke Kistenmacherstraße / Kröpeliner Straße fast 300 Menschen stundenlang ein. Auch Senioren, Frauen, selbst Kinder. Auf wenigen Quadratmetern.

Vor allem aus dem linken politischen Spektrum hatte es immer wieder Kritik an den „Spaziergängen“ gegeben. Denn unter die Demonstranten hatten sich immer wieder auch bekannte Anhänger der rechten Szene gemischt. Am 20. Mai fanden deshalb zeitgleich drei Gegendemos statt – genehmigt und angemeldet, ohne Einschreiten der Polizei.

Bis zu 500 Euro Strafe drohen

Nach gut einem Jahr schienen die Vorfälle rund um den „Kessel an der Kröpi“ bereits in Vergessenheit geraten – bis jetzt jedenfalls: Denn nun hat die Stadt gegen alle 263 Personen, die damals eingekesselt waren, Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Dieses Schreiben erhielten jetzt die ersten Teilnehmer von der Hansestadt. Quelle: Privat

„61 Personen haben bereits eine Anhörung dazu erhalten. Die weiteren 202 Personen erhalten in den kommenden Wochen Post“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Weil sie gegen die damalige Corona-Verordnung des Landes verstoßen haben, sollen die Demonstranten nun eine Strafe zahlen.

„Jeder Sachverhalt muss als Einzelfall individuell betrachtet und bewertet werden“, so Kunze. Aber: Der für den „Tatzeitpunkt“ gültige Bußgeldkatalog sehe Strafen von 150 bis 500 Euro vor. Die Stadt wird also an dem Corona-Protest vom 25. Mai zwischen 39 450 und 131 500 Euro „verdienen“.

Betroffene wollen sich wehren

Viele Betroffene wollen sich gegen die Strafe aus dem Rathaus wehren – zum Beispiel der AfD-Politiker Steffen Reinicke: „Das war ein schwarzer Montag für Rostock! Die Polizei hat wahllos und ohne Ansage Passanten, Kunden von Geschäften und Spaziergänger über Stunden eingekesselt. Niemand durfte heraus, nach Hause oder nur auf die Toilette.“ Der Skandal aus seiner Sicht sei nicht der Protest – genehmigt oder nicht – gewesen, sondern wie Polizei Frauen, Kinder, alte Menschen und sogar Babys behandelt habe.

Auch Simone Peters hat Post von der Stadt bekommen, dabei war sie am 25. Mai nach eigenen Angaben nur zufällig in der Stadt. „Ich war in einem Papierwaren-Laden an der ‚Kröpi‘ einkaufen“, berichtet sie. „Als ich aus dem Laden kam, war ich plötzlich mittendrin in dem Kessel der Polizei. Ich kam nicht mehr raus, sprach Polizisten an – durfte aber nicht gehen.“ Peters hatte keinen Ausweis, wurde fotografiert von der Polizei und durchsucht. „Dort waren viele Kinder und ältere Menschen. Wir waren mindestens zwei Stunden gefangen. Kinder weinten. Ich finde das ganze Vorgehen menschenunwürdig.“

Stadt: „Es gab keine Alternative“

Stadtsprecher Ulrich Kunze verteidigt das Vorgehen der Behörden hingegen: „Zwischen der Versammlungsbehörde und der Polizei bestand Einigkeit, dass es zur Auflösung der Versammlung keine vertretbare Alternative gab.“ Die Untersagung der Kundgebung habe die Stadt ausgesprochen. „Die Entscheidung erfolgte auf Grundlage des Versammlungsgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes und der damals gültigen Verordnung des Landes zu Corona-Schutz-Maßnahmen.“ Zur Angemessenheit des „Kessels“ sagt die Stadt nichts.

Von Andreas Meyer