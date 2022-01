Die Demonstranten seien aggressiver gewesen als noch in den Vorwochen, schätzt die Polizei ein. Nach dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Montag wird nun zudem gegen den Anmelder ermittelt. Er hat laut Polizei gegen das Versammlungsgesetz verstoßen. Das steckt dahinter.

Nach Corona-Demo in Rostock: Anmelder Kaufmann bekommt Anzeige der Polizei

