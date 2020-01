Rostock

Nachdem das Corona-Virus Deutschland erreicht hat, werden in Mecklenburg-Vorpommern Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So hat die Krankenkasse Barmer die kostenlose Hotline 0800 84 84 111 eingerichtet. Sie steht nicht nur Barmer-Versicherten, sondern allen Bürgern zur Verfügung, so eine Sprecherin in Schwerin. Medizinexperten sollen rund um die Uhr Informationen darüber geben, wer besonders gefährdet sei, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen könne.

Hintergrund: Ein 33-jähriger Webasto-Mitarbeiter aus Bayern hat sich als Erster in Deutschland mit dem neuen Corona-Virus infiziert. Er hatte am 21. Januar an einer Schulung im bayerischen Stockdorf teilgenommen und sich dabei bei einer Kollegin aus China angesteckt. Die Frau hatte sich demnach bei ihren aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Zentralchina stammenden Eltern infiziert.

Auto-Zulieferer sagt alle Reisen nach und von China ab

Der Auto-Zulieferer sagte alle Reisen nach und von China ab. Webasto hat etwa 13 400 Mitarbeiter an 50 Standorten weltweit, unter anderem auch in Neubrandenburg – mit etwa 700 Mitarbeitern.

Die größte Fabrik in China befindet sich in der Millionenmetropole Wuhan, in der die neuartige Lungenkrankheit zuerst ausbrach. Die beiden erkrankten Mitarbeiter sind stationär in Behandlung – es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, so Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann.

Der 33-Jährige werde derzeit auf der Isolierstation im Münchner Klinikum Schwabing betreut, wie Clemens Wendtner, Chefarzt im Klinikum, sagte. Der Patient sei fieberfrei, habe auch „derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr“.

Chinesische Gaststätten in MV haben weiterhin regen Zulauf

Verschiedene Firmen bundesweit schränken jetzt Dienstreisen nach China ein – unter anderem VW und BMW. In MV gibt es bislang kaum solche Überlegungen, wie ein Rundruf der OZ bei zahlreichen Unternehmen im Land ergab. „Bei uns sind keine derartigen Anfragen eingegangen“, sagte auch Sabine Zinzgraf, Sprecherin der IHK zu Rostock.

Auch chinesische Gaststätten haben weiterhin regen Zulauf. Aber natürlich sei man besorgt über die Lage in der Heimat, erklärte ein chinesischer Gastronom aus Rostock. Er und seine chinesischen Mitarbeiter würden zunächst auf Reisen in die Heimat verzichten, so der Inhaber, der anonym bleiben möchte.

Krankenhäuser in MV vorbereitet

Die Krankenhäuser in MV haben derweil ihre Vorbereitungen auf mögliche Krankheitsfälle intensiviert. „Wir sind vorbereitet“, sagte der Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald, Nils-Olaf Hübner. „Wir haben seit dem Herbst ein Konzept erarbeitet zum Schutz vor der tödlichen und viel häufigeren Influenza.“ Da sich beide Krankheiten ähneln, seien jetzt nur noch „kleine Schräubchen“ zu drehen. Er rechne nicht mit einer Masse von Corona-Krankheitsfällen, aber mit Verdachtsfällen.

Hübner appellierte an Patienten, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, in der Klinik oder Arztpraxis anzurufen, bevor sie ärztlichen Rat suchen. Das betreffe vor allem Menschen, die von einer Chinareise zurückgekehrt seien. Seit Dienstag würden vor der Greifswalder Universitätsmedizin Patienten befragt, warum sie die Notaufnahme aufsuchen. Menschen mit Risikofaktoren, wie Fieber und grippeähnlichen Symptomen, würden noch vor dem Wartebereich und der Anmeldung isoliert.

Wie auch für Patienten mit Verdacht auf Influenza seien in der Universitätsmedizin Isolierzimmer vorbereitet, die von außen erreichbar seien. So müssten möglicherweise infizierte Personen nicht an anderen im Haus vorbei.

Schnellere Diagnosen möglich

Von Mittwoch an sollen Tests der Pharmaindustrie zur Verfügung stehen, mit denen an der Unimedizin Abstriche aus den Atemwegen auf das Corona-Virus hin untersucht werden können. So sei rascher eine Diagnose möglich. Derzeit sei aber die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ein Patient Grippe habe, sagte Hübner. Die Symptome beider Krankheiten seien sehr ähnlich.

Gegen die Corona-Krankheit gebe es keine kausale Therapie. Es sei aber möglich, Symptome zu mildern, das Fieber zu senken und ein Lungenversagen zu behandeln. Wie der Rostocker Tropenmediziner Prof. Emil Reisinger rät auch die Unimedizin Greifswald zur Grippeschutzimpfung. Bei Geimpften sei die Influenza unwahrscheinlich.

Menschen mit schwerer Grunderkrankung besonders gefährdet

Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach zufolge rufen Infektionen mit gewöhnlichen Corona-Viren zumeist Symptome wie Husten oder Schnupfen hervor. „Bestimmte Corona-Viren, wie das zuerst in China aufgetretene, können aber auch schwere Infektionen und Lungenentzündungen verursachen“, so Kutzbach. Menschen mit schwerer Grunderkrankung seien besonders gefährdet.

Nach Ansicht der Barmer ist Panik nicht angebracht. Auch wenn es derzeit noch keinen Impfstoff gebe, ließen sich Betroffene je nach Schwere der Erkrankung sehr wirksam mit Medikamenten behandeln. Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar ohne Symptome.

Das neue Virus 2019-nCoV stammt ursprünglich vermutlich von einem Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, wo es wohl von dort gehandelten Wildtieren auf den Menschen übersprang. Die Zahl der Toten in China stieg inzwischen auf mehr als 100 – die meisten davon ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.

