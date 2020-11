Schwerin

Das Aus für den MV-Tourismus 2020 hat in der Branche für Enttäuschung gesorgt. „Immerhin haben wir jetzt bittere Klarheit, wie es im Dezember weitergeht“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga MV, Lars Schwarz. „Unsere Hoffnung liegt nun auf 2021.“

Die Teilnehmer des Corona-Gipfels aus Politik, Medizin und Verbänden hatten am Sonnabend per Video-Schalte entschieden, dass in diesem Jahr keine Urlauber mehr aus anderen Bundesländern nach MV kommen dürfen. Lediglich über die Feiertage können Mitglieder der Kernfamilie für höchstens drei Tage in Hotels im Land übernachten. Ob und wie Menschen aus MV im eigenen Land Urlaub machen dürfen, soll später entschieden werden.

Anzeige

Bis zu 90 Prozent fehlen

Aber selbst falls Einheimische begrüßt werden dürfen, werde das nicht reichen, kritisierte Schwarz: „Als Tourismusland sind wir elementar auf Urlauber aus ganz Deutschland angewiesen. Einheimische Gäste machen nur 10 bis 15 Prozent unserer Übernachtungen aus. Somit fehlen 85 bis 90 Prozent.“

Viele Hotels würden daher wohl gar nicht erst öffnen. Eine gute Seite kann Schwarz der Entscheidung abgewinnen: „Unsere Mitarbeiter werden Weihnachten und zum Jahreswechsel zu Hause sein.“

Situation bleibt schwierig

Der Landestourismusverband hatte schon vorher eine Umfrage unter Hoteliers zu dieser Frage gemacht. Demnach wäre eine Öffnung nur mit Gästen aus dem eigenen Bundesland für 83 Prozent der Befragten nicht wirtschaftlich. Dennoch würden etwa 40 Prozent der Hotels im Land öffnen.

Der Verband hatte sich von dem Gipfel eine längerfristige Perspektive für den Winter erhofft. „Damit bleibt die Situation für uns schwierig. Aber mehr Klarheit war angesichts der Infektionslage um uns herum nicht möglich“, sagte Verbandspräsident Tobias Woitendorf.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auch die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, betonte: „Die Hotels brauchen nicht ständig derart kurzfristige Maßnahmen, sondern langfristige Perspektiven, um ihr Überleben zu sichern.“ Hotels und Pensionen über die Festtage für Familienangehörige zu öffnen, sei ein folgerichtiger Schritt, wenn man Feierlichkeiten mit bis zu zehn Personen zulasse.

Nur noch fünf Personen

Bei dem Gipfel wurde weiterhin beschlossen, dass sich von 1. bis 22. Dezember auch in MV nur noch fünf statt bisher zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Über die Feiertage können dann zehn Familienmitglieder oder Freunde aus mehreren Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Lesen Sie auch

Die bundesweiten Einschränkungen im Handel, wonach nur wenige Kunden in die Geschäfte dürfen, macht MV nicht mit. Kitas und Schulen bleiben im Regelbetrieb geöffnet. Die Ferien werden nicht vorgezogen, es bleibt beim Ferienbeginn am 19. Dezember.

Schüler dürfen ins Weihnachtsmärchen

Theater bleiben geschlossen. Einzige Ausnahme: Schülergruppen dürfen sich Weihnachtsmärchen anschauen – Kita-Kinder aber nicht. Weihnachtsgottesdienste können stattfinden. Am 4. Dezember will die Landesregierung anhand der Infektionszahlen weitere Entscheidungen treffen, etwa darüber, ob Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen.

Von Axel Büssem