​Nach Corona-Infektionen: Schule in Woldegk eine Woche vor Ferien zu

Nach Corona-Infektionen: Eine Regionale Schule in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) wird schon eine Woche vor den Winterferien geschlossen. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, sind an der Schule in der Kleinstadt zwei Schüler und sechs Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Deshalb falle sowohl der Präsenzunterricht der 10. Klasse weg und auch die Notfallbetreuung für Kinder werde bis zum 5. Februar ausgesetzt. Es handelt sich um eine Regionale Schule mit Grundschulteil.

Hohe Inzidenz im Kreis Mecklenburgische Seenplatte

Vom 8. Februar an sind im Nordosten zwei Wochen Halbjahres- und Winterferien. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte lag die Wochen-Inzidenz am Montag bei 130,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, landesweit bei 89,6.

