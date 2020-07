Nach Corona-Infektionen in Schwerin: Weitere Kontaktpersonen haben sich angesteckt

Schwerin

Nach dem Bekanntwerden der positiven Corona-Fälle eines Arztes und einer Familie in Schwerin haben die Gesundheitsämter und das Lagus weitere Kontaktpersonen ausgemacht, die sich nun ebenfalls mit dem Virus angesteckt haben.

So teilte das Lagus am Freitag mit, dass am Donnerstag eine weitere Person aus dem Umfeld des Schweriner Arztes positiv auf das Virus getestet wurde. Somit ist es die dritte Ansteckung in diesem speziellem Fall. Auch bei der Schweriner Familie mit insgesamt acht positiv getesteten Personen wurden fünf weitere Fälle identifiziert. Dies sind den Angaben zufolge keine Familienmitglieder, sondern kommen aus dem beruflichen Umfeld.

Anzeige

Auch Corona-Fälle bei Aida

Hinzu kommt, dass es ebenfalls unter der Crew der Rostocker Aida-Schiffe zu zehn positiven Testergebnissen auf das Coronavirus kam. In enger Abstimmung haben das Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock und das Unternehmen AIDA alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Der Passagierverkehr hat noch nicht begonnen.

Weitere OZ+ Artikel

Nach letztem offiziellen Stand waren am Donnerstagabend insgesamt 826 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern positiv getestet worden.

Lesen Sie auch

Von OZ