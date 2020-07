Kühlungsborn

Holger Graf und sein Sohn Danilo haben es gewagt: Zu Ostern, mitten in der Corona-Krise, haben sie ihr gemeinsames „Café Forum“ in Kühlungsborn eröffnet – allen Widrigkeiten zum Trotz. „Wir haben vorher jeden Abend diskutiert, ob wir es wirklich tun sollen“, erzählt der Senior-Chef. Und mit einem Lachen setzt er hinzu: „Es war vollkommen chaotisch!“

Kurzarbeit, Kündigungen, Existenzsorgen – insgesamt sind die Gründerzahlen in Mecklenburg-Vorpommern und auch in ganz Deutschland seit dem Shutdown im März deutlich zurückgegangen, so Fred Schneider von der Rostocker Industrie- und Handelskammer. Viele hätten bereits vorbereitete Geschäftseröffnungen angesichts des Virus erst einmal auf Eis gelegt.

Wer in der Krise gründet

Kurse, bei denen angehende Unternehmer für gewöhnlich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre erlernen, mussten ausfallen, weil das Land keine Bildungsgutscheine mehr ausgegeben hat. Die Mitarbeiter dort hatten alle Hände voll zu tun, um Fördergeldern für in Not geratene Betriebe zu bewilligen. Schneider schätzt: „Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 2600 Beratungsgespräche und weitere 600 Existenzgründer, die wir intensiver begleitet haben. Wenn ich die letzten drei Monate hochrechne, dann haben wir einen Einbruch um etwa 70 Prozent.“

Dennoch: Einige wenige hartnäckige Unternehmer ließen sich auch in schwierigen Zeiten von ihren langfristig geschmiedeten Plänen nicht abhalten. Olaf Arndt von der Warnemünder Gründerberatung „Leinen los“ zählt auf: „Ich hatte im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein jemanden, der einen An- und Verkauf eröffnet hat, in Ribnitz-Damgarten einen Hörakustik-Laden, ein paar Handwerker.“

„Schweinezyklus“ sorgt für Existenzgründungen

Sowohl Olaf Arndt als auch Fred Schneider vermuten, dass es im Herbst zu einer regelrechten Gründerwelle kommen wird. Schneider: „Die Erfahrung der letzten Jahre sagt zum einen, dass es diejenigen, die wirklich wollen, über kurz oder lang auch in die Tat umsetzen. Zum anderen ist es immer wieder so, dass dann, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, erst recht viele gründen.“ „Schweinezyklus“ nenne man das in der Wirtschaftswissenschaft.

Aus der Not heraus Aus der Not heraus den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, ist ein schwieriges Unterfangen, so Fred Schneider von der IHK zu Rostock. Erfolgreich könne es dennoch sein, sofern die Unternehmer nicht nach dem alten MV-Slogan „einfach anfangen“ agieren. Er rät jedem Gründer, mit kühlem Kopf zu planen und die Marktchancen für sein Produkt zu analysieren. Ob er derzeit selbst ein Unternehmen eröffnen würde? Der Mann versichert ohne Zögern: „Mit der richtigen Idee, ja! Ich glaube, es geht nicht um die momentane Situation, sondern um die langfristige Perspektive. Und wenn die Geschäftsidee stimmt, kann man auch durch eine solche Krise gehen.“

Wobei die Frage im Raum steht, wie erfolgreich solche Gründungen sein können, die eher aus der Not geboren sind. Olaf Arndt ist da eher vorsichtig: „Eigentlich hat sich über die Jahre gezeigt, dass die Qualität der Gründungen gestiegen ist, je besser die wirtschaftliche Lage war.“

Auf der anderen Seite bleibe eine gute Geschäftsidee auch in einer vorübergehenden Krise, wie der Corona-Virus sie ausgelöst hat, eine gute Idee. Ihr Erfolg hänge derzeit unter anderem davon ab, wie hoch der Kapitalbedarf ist, denn bei den Banken bekämen Existenzgründer derzeit selten Unterstützung. Ein ursprünglich vom Land in Aussicht gestelltes Mikrodarlehen für den Sprung in die Selbstständigkeit sei ebenfalls erst einmal nach hinten gestellt worden.

Geduldsprobe bei Banken

Auch die Grafs hatten zunächst Mühe, das nötige Geld für ihr neues Unternehmen zusammenzubekommen. Holger Graf erzählt: „Die Bank war irgendwie sehr zögerlich, aber dann hat’s zum Glück doch geklappt.“ Mehrfach musste er die geplante Eröffnung wegen der geltenden Hygienevorschriften des Landes verschieben, hatte aber schon Personal eingestellt, das selbstverständlich trotzdem bezahlt werden wollte.

Und als es dann endlich so weit war, dass das Café seine Türen öffnen konnte, fehlten sowohl die bestellten Werbeschilder als auch die Eismaschine. Graf winkt ab: „Über dem Eingang hing immer noch die Werbung von der Pizzeria, die vorher hier drin war. Und verkaufen konnten wir nur Kuchen und Snacks. Unvorstellbar: ein Eiskaffee ohne Eis!“

Inzwischen haben er und sein Sohn alles so eingerichtet, wie sie es sich gewünscht haben. Cremige Variationen aus Früchten, Schokolade, Nüssen und Sahne türmen sich in den üppig gefüllten Schalen im Tresen. Dazu gibt es Eisdesserts, Cocktails, duftenden Kaffee… Und nachdem die Hotels in der Nachbarschaft wieder mit voller Belegung arbeiten dürfen, hoffen die beiden, dass es auch mit dem Umsatz endlich aufwärts geht, so dass die Verluste der Anfangsphase bald wieder wettgemacht werden können.

Von Katja Bülow