Rostock

Das ist ein ehrgeiziges Ziel für das neue Jahr: Die Tourismusbranche in MV will als erste in Deutschland wieder Urlauber begrüßen, wenn die Corona-Zahlen sinken. „Das ist ganz klar unser Anspruch“, sagte Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV. Die weiterhin vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen seien dafür eine gute Ausgangsposition.

Kommentar: Neustart des Tourismus: Sicherheit der Urlauber hat Priorität

Anzeige

Ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, ist laut Schwarz das neue Qualitätssiegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“, das der Dehoga gemeinsam mit dem Landestourismusverband vergibt. Mit dem Siegel können Hoteliers und Gastronomen nachweisen, dass sie ihre Gäste und auch die Mitarbeiter so gut wie irgend möglich vor einer Corona-Infektion schützen. In einer Zeit der Ungewissheit könnte dies ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein.

Aus Risikogebieten nur mit Test

Sicherheitssiegel für Tourismus in Corona-Zeiten Quelle: Tourismusverband

Das Siegel gibt es in drei Stufen, erklärt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. „Mit der Basisstufe weist man nach, dass man sich an alle Sicherheitsstandards hält.“ Für die Stufe „Plus“ müssen die Gastgeber den Urlaubern Fragebogen vorlegen, in denen sie mögliche Corona-Symptome angeben können, und bei jedem Gast wird Fieber gemessen. „Auf Stufe ,PlusPlus’ dürfen aus Risikogebieten mit einer Inzidenz von über 150 nur Gäste mit negativem Corona-Test aufgenommen werden“, erklärt Woitendorf.

Interesse aus anderen Ländern

Für Woitendorf ist dieses Siegel ein wichtiges Instrument zum Neustart. „Wenn wir nichts tun, werden wir noch sehr lange auf die Rückkehr des sicheren Reisens warten müssen.“ MV sei damit Vorreiter, andere Bundesländer hätten bereits Interesse bekundet.

Ein Vorteil sei, dass MV von den Erfahrungen aus der Öffnung nach dem ersten Lockdown im Frühsommer 2020 profitieren könne. „Das hat uns bewiesen, dass die Branche zusammenhält und dass wir schnell handeln müssen“, so Woitendorf. Erforderlich seien 2021 ein neuer Stufenplan für den Wiedereinstieg, das Integrieren von Reisen in die Corona-Ampeln von Bund und Land sowie unter Umständen auch eine Teststrategie für den Tourismus, die als Brücke bis zum Wirken der Impfstrategie dienen könne.

Lesen Sie auch: Inzidenz in MV bald über 500? Greifswalder Experte warnt vor Corona-Lockerungen

Nicht nur Übernachtungstourismus

Wann der Neustart erfolgen kann, ließ Woitendorf offen. „Es muss uns in den ersten drei Monaten des Jahres gelingen, dass den touristischen Betrieben weiterhin staatliche Unterstützung zukommt.“

Wichtig sei auch, dass nicht nur die Hotels, Pensionen und Campingplätze öffnen, sondern die gesamte Palette der Branchen, die zum Tourismus dazugehören: „Wir wollen nicht wieder nur Übernachtungstourismus, sondern auch Veranstaltungen, Kultur und Ausflüge.“

Nur geimpft oder getestet ins Hotel

Ungeklärt ist noch die Frage, ob mit geimpften und ungeimpften Urlaubern unterschiedlich umgegangen werden wird. „Die politische Aussage, dass Geimpfte nicht bevorzugt werden dürfen, halte ich zwar für richtig“, so Woitendorf, „wir müssen aber davon ausgehen, dass einzelne Unternehmen es zur Voraussetzung machen könnten, dass Kunden entweder gegen Corona geimpft sind oder einen aktuellen Negativtest vorlegen.“

Auf OZ-Anfrage wollte sich dazu bislang kaum ein Gastgeber festlegen. Lediglich von der Rostocker Arcona-Hotelgruppe hieß es: „Uns ist es grundsätzlich wichtig, dass es keine Ungleichbehandlung unserer Gäste gibt. Wir wollen auch nicht so weit gehen, dass uns ein Gast einen Impfnachweis vorlegen muss. Wir setzen stattdessen auf eine Teil-Herdenimmunität, die wir bis zum Neustart hoffentlich erreicht haben werden.“

Von Axel Büssem