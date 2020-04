Nach Corona-Pause: Deshalb wird’s beim Friseur in MV ab Montag teurer

Rostock

Endlich Hoffnung für alle, die ihre ungepflegte Corona-Frisur satthaben: Ab Montag sind Friseurbesuche in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt. Allerdings gelten zum Schutz vor Neuinfektionen einige Neuerungen, die die Landesregierung in einer entsprechenden Verordnung festschreiben will.

Welche Regeln sinnvoll sein sollen, haben die Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit den Berufsgenossenschaften dem Wirtschaftsministerium vorgeschlagen. Wie eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) mitteilte, soll die Verordnung spätestens am Donnerstag öffentlich gemacht werden.

Anzeige

Die OZ nennt bereits die wichtigsten Details: Demnach dürfen die Haare nur nass geschnitten werden. Jeder Kopf wird aus hygienischen Gründen gewaschen. „Jede Fachkraft muss die Haare wissentlich gewaschen haben, um mögliche Viren zu entfernen“, sagt Kay Wellner. Er hat für die Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern entsprechende Verhandlungen mit den Friseuren geführt. Knapp 40 Prozent der Friseursalons in Mecklenburg-Vorpommern gehören einer der Handwerkskammern an.

Weitere OZ+ Artikel

Hygiene-Aufschlag geplant

Kunden müssen für das Haarewaschen wie sonst auch einen Aufpreis bezahlen. „Es wird praktisch keinen Trockenhaarschnitt mehr geben“, sagt Wellner. Auch wenn ein Kunde versichere, sich zu Hause kurz vor dem Friseurtermin die Haare gewaschen zu haben, genüge dies nicht.

Unter den Friseuren habe es Wellner zufolge zum Teil Protest gegen den Waschzwang gegeben. Die Branche befürchtet offenbar, dass Kunden den Aufpreis für eine Leistung, die zu Hause selbst erledigt werden könnte, nicht akzeptieren würden. Zugleich müssten Kunden damit rechnen, einen zusätzlichen Hygiene-Aufschlag zahlen zu müssen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Damit soll der Mehraufwand abgegolten werden, der anfällt, wenn der Wunsch nach professioneller Haarpflege mit verschärften Hygienevorschriften in Einklang gebracht werden muss. Dazu zählt, dass Umhänge nach jedem Kunden ausgetauscht und gewaschen werden müssen.

Sämtliche Flächen, mit denen Kunden in Kontakt kommen können, müssen nach jeder Behandlung desinfiziert werden. Ebenso alle Scheren, Kämme und Aufsätze für Haarschneidemaschinen. „Für diese Dinge empfehlen wir ein Desinfektionsbad“, sagt Wellner.

Minister sorgt für Irritationen

Wartebereiche in den Salons bleiben geschlossen. Kunden müssen sich vorab – in den meisten Fällen telefonisch – um einen Termin kümmern. Sie werden dann auf einer Bestellliste erfasst, auf der auch vermerkt wird, ob der Termin wahrgenommen worden ist. Wer trotzdem kurz warten muss, kann dies nur außerhalb des Friseursalons tun. Dabei sei darauf zu achten, dass sich keine Schlangen bilden dürften, sagt Wellner. „Am besten man geht dann noch mal eine Runde um den Block.“

Drinnen muss zwischen den Kunden ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Außerdem gilt die Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter. Minister Glawe hatte in diesem Punkt am Dienstag während einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei für Irritationen gesorgt, nachdem auf er Nachfrage behauptet hatte, dass ein Mundschutz nur für Kunden, nicht aber für Mitarbeiter grundsätzlich vorgeschrieben sei.

Alle Personen benötigen Mundschutz

„Das stimme nicht“, sagt Wellner. Gemeinsam mit den Berufsgenossenschaften sei entschieden worden, dass alle Personen in einem Friseursalon einen Mundschutz tragen müssten.

Die Pflege von Augenbrauen und Bärten sowie eine Entfernung von Nasen- und Ohrenhaaren bliebt verboten, da bei Gesichtsbehandlungen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe. Barbershops dürfen dennoch ebenfalls wieder ab Montag öffnen, wenn sie sich auf die Pflege der Kopfhaare beschränken.

Mehr zum Thema:

Von Benjamin Fischer