Von einer Covid-19-Erkrankung Genesene können in Mecklenburg-Vorpommern bereits Lockerungen im Alltag erfahren. Wie Sie ihre Genesung nachweisen können, ist allerdings abhängig vom Wohnort. Die Landkreise in MV handhaben Regelungen dazu ganz unterschiedlich.

Um als Corona-Genesener in der Hansestadt Rostock Erleichterungen im Alltag in Anspruch nehmen zu können, erhalten davon Betroffene jetzt ohne Antrag und per Post eine „Bescheinigung nach Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung“ des Rostocker Gesundheitsamtes, heißt es aus dem Rathaus.

Rostock verschickt automatisch ab 26. Mai Nachweise

Ab Mittwoch, 26. Mai, versendet die Behörde allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die ab 1. Dezember 2020 an Covid-19 erkrankt waren, das Schreiben, das verwendet werden kann, um Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und Verboten nach § 28b des Infektionsschutzes in Anspruch zu nehmen.

Die Bescheinigung soll für viele Bereiche des Lebens einen tagesaktuellen Schnelltest ersetzen. Genesene dürfen zum Beispiel am Präsenzunterricht ohne Test teilnehmen. Bei privaten Zusammenkünften zählen Genesene bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer nicht mit.

Personen, die ab dem 26. Mai in Rostock an Covid-19 erkranken, wird das Schreiben gleichzeitig mit der Anordnung der Quarantäne zur späteren Verwendung zugestellt. In Anspruch genommen werden kann das Schreiben vier bis sechs Monate nach überstandener Erkrankung. Länger gültig ist es mit einer zusätzlichen Corona-Schutzimpfung. Das Rostocker Gesundheitsamt will beim Versenden der Schreiben chronologisch vorgehen. Nicht alle werden noch in dieser Woche eine Bescheinigung bekommen. Telefonische Nachfragen sind nicht vonnöten, heißt es aus der Behörde.

Zwei Landkreise verweisen auf Quarantänebescheide und Laborberichte

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald geht das Gesundheitsamt ähnlich vor: „Sogenannte Genesenennachweise werden automatisiert aus unserem Fachprogramm an alle Menschen verschickt, die bei uns als positiv auf Covid-19 getestete Personen registriert sind“, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit.

Als Nachweis gilt laut Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, allerdings auch ein Quarantänebescheid oder Laborbericht. Die Behörde im Nordwestkreis habe schon extrem viele Anfragen dazu bekommen.

Der Landkreis Rostock will es anders regeln: „Einen Nachweis für Genesene stellt der Landkreis Rostock nicht aus. Die persönliche Quarantäneanordnung, die jeder positiv Getestete seit Beginn der Coronapandemie vom Gesundheitsamt des Landkreises Rostock erhält, dient als Nachweis“, heißt es auf OZ-Anfrage. Da in den Landes- und Bundesverordnungen keine Regelungen zur Art und Form des Nachweises gemacht worden seien, will die Behörde bis auf Weiteres so verfahren.

