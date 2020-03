Nach Datenskandal in MV: Lassen sich Corona-Patienten nicht mehr testen?

Rostock

Ein scharfer Wind weht Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) ins Gesicht, weil Gesundheitsämter in MV täglich Listen mit Corona-Infizierten an die Polizei liefern sollen. „Das ist ein Unding“, sagt Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer MV. „Das sind höchst sensible Gesundheitsdaten. Die kann man nicht einfach als Liste irgendwo hinschicken, wenn man nicht weiß, wo sie landen.“

Crusius : Geht nur, wenn Regierung Notstand ausruft

Crusius sieht die ärztliche Schweigepflicht mit der Regelung ausgehebelt. Dies könne die Regierung machen, wenn sie vorher den Notstand ausruft, „aber das hat sie nicht“. Es sei auch nicht notwendig, dass Amtsärzte Corona-Daten per Liste an die Polizei übermitteln, schließlich seien sie in Einzelfällen rund um die Uhr zu erreichen. Crusius warnt: „Man hört schon von Hausärzten: Wenn die Patienten wissen, dass ihre Daten gemeldet werden, lassen sie sich nicht mehr testen.“

Glawe hat Landräte und Oberbürgermeister angewiesen, landesweit täglich um 10 Uhr Excel-Tabellen mit betroffenen Corona-Infizierten an die Polizei zu schicken, damit Polizisten sich auf mögliche Gefahren im Einsatz vorbereiten können. Als Grundlage betrachtet er den Paragrafen 40 im Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wonach sich Behörden zur Gefahrenabwehr gegenseitig mit Informationen versorgen können. Landesdatenschützer Heinz Müller stimmte zähneknirschend zu.

Rostocker Senator: „Namenslisten sind unangemessen“

Protest kommt von den Linken im Landtag, Peter Ritter sieht „Datenmissbrauch“ und befürchtet Stigmatisierung von Infizierten. Dennis Klüver, Chef der Piratenpartei in MV, legt im Ton schärfer nach: „Was der Gesundheitsminister Glawe hier in MV macht, ist grundrechtswidrig. Mit einem funktionierenden Parlament würde er es nicht wagen.“

Nicht alle Landkreise und Städte halten sich an die Anweisung. „Das Gesundheitsamt Rostock wird dieser Anweisung nicht folgen“, erklärt Steffen Bockhahn (Linke), Sozialsenator der Hansestadt, via Twitter. „Namenslisten sind unangemessen. Schutz geht auch anders.“

Ärztekammer-Chef Crusius macht auf eine Lücke im System aufmerksam. Derzeit seien noch rund 10 000 Touristen aus anderen Regionen im Land. „Wohin melden wir die?“, fragt Crusius.

