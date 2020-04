Nach Deal in „Höhle der Löwen“: So ging es für „Panthergrip“ aus Rostock weiter

Rostock

Der Löwe hat angebissen: Hannes Mirow (31) kann Investor Nils Glagau (44) überzeugen und ein 120 000 Euro schweres Investment für sein Start-up an Land ziehen. Im Staffelfinale der Vox-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte der Rostocker „ Panthergrip“ – die ersten rutschfesten Schienbeinschoner der Welt. Das brachte dem Erfinder einen Deal ein, der ihn selbst überraschte.

Die Show sei für ihn die Chance, sein Produkt auf „ein neues Level zu bringen. In die Champions League, könnte man sagen“, sagt Hannes Mirow, kurz bevor er sich in die Löwenhöhle wagt. „Ich zeige Verletzungen im Fußball die Zähne“, verkündet der dreifache Vater selbstbewusst, als er vor die TV-Löwen tritt. Lampenfieber? „Dafür hatte ich kaum Zeit“, erzählt Mirow rückblickend.

Blitz-Deal mit Wunsch-Löwen

Hannes Mirow aus Rostock präsentiert mit „Panthergrip“ rutschfeste Schienbeinschoner. Quelle: TVNOW/ Bernd-Michael Maurer

Während andere Gründer den Investoren bei der Aufzeichnung der Show bis zu eineinhalb Stunden am Stück Rede und Antwort stehen müssen, hat Hannes Mirow den erwünschten Deal nach nicht einmal 15 Minuten in der Tasche. „Es ging wahnsinnig schnell, ich war selbst überrascht.“

Das Ergebnis hätte für Hannes Mirow besser nicht ausfallen können: Nils Glagau, Unternehmer und Chef das Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Orthomol, geht auf sein Angebot ein. Er investiert 120 000 Euro in das Start-up von der Warnow und erhält im Gegenzug ein Viertel der Geschäftsanteile von „ Panthergrip“.

Mit dem Deal hat sich für Hannes Mirow ein Wunsch erfüllt. „Genau so hab’ ich mir das erhofft. Es war bilderbuchmäßig. Nils Glagau war von Anfang an mein Wunsch-Löwe.“ Mit dem Investor sei er auf einer Wellenlänge. „Er ist wie ich sport- und fußballbegeistert. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur geschäftlich, sondern auch zwischenmenschlich passt“, so der Gründer.

Dass er es auf Glagau abgesehen hat, macht Mirow gleich zu Beginn deutlich: Er lässt den TV-Löwen in Fußball-Klamotten schlüpfen und „ Panthergrip“ am eigenen Leib austesten. Der Investor ist begeistert: „Ich glaub’ an dich, ich glaub’ an das Produkt. Ich glaub’, dass wir das supergroß machen können.“

Nach der Show ging’s bergauf

Die Investoren Nils Glagau (M.) und Ralf Dümmel nehmen das Produkt genau unter die Lupe. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Was die Zuschauer am Dienstagabend auf Vox gesehen haben, ist bereits vor gut einem Jahr aufgezeichnet worden. „Seither ging es für ‚ Panthergrip‘ rapide bergauf“, freut sich Hannes Mirow. Die Schoner, die er im TV präsentierte, waren lediglich Prototypen. „Sie steckten damals in den Kinderschuhen.“ Erst vor wenigen Tagen sei daraus ein marktreifes Produkt entstanden, das Mirow in Rostock und Schwerin produzieren lässt.

Ebenfalls neu ist die Firmenhomepage, über die der Rostocker „ Panthergrip“ vermarkten und so die Sport-Welt aufmischen will. Auch wenn die Corona-Krise den Start erschwert: Hannes Mirow ist optimistisch, dass ihm die Vorfreude auf kommende Fußball-Spiele sowie sein TV-Auftritt gute Absatzzahlen einbringen.

Kicker sind begeistert

Die Chancen, dass „ Panthergrip“ zum Volltreffer wird, stehen gut: Ob Kreisklasse- oder Profi-Kicker – von allen, die die Schoner in der Praxis getestet haben, habe er nur positives Feedback erhalten, so der Gründer. Dabei hat die Geschichte von „ Panthergrip“ buchstäblich mit einem Beinbruch begonnen.

Als sich vor drei Jahren ein guter Freund von Hannes Mirow beim Fußball das Schienbein bricht, wird der Wirtschaftsingenieur aktiv. Nach jahrelangem Tüfteln hat er „ Panthergrip“ entwickelt. Die Besonderheit der Schoner: Ihre Oberfläche ist mit mikroskopisch kleinen „Pantherzähnen“ besetzt, die sich regelrecht im Stutzen festbeißen. Verrutschen – unmöglich.

„Die Höhle der Löwen“ soll für „ Panthergrip“ erst der Anfang sein. Mit Nils Glagau an seiner Seite ist Hannes Mirow sicher, „dass Panther und Löwe zusammen im Fußball richtig was reißen können.“

