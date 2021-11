Nach Demo in Greifswald: Kritik an Polizei wegen illegaler Filmaufnahmen

Greifwald

Weil ein Beamter augenscheinlich Aufnahmen mit seinem privaten Handy von Demonstrierenden gemacht haben soll, steht die Polizei nun in der Kritik. Bilder von dem Beamten mit seinem Handy wurden über Twitter geteilt, die ersten Erklärungsversuche der Polizei wurden in dem Netzwerk belächelt. Was ist an den Vorwürfen dran?

Die Szene war eigentlich nur eine Randnotiz zum eigentlichen Geschehen: Am vergangenen Dienstag haben sich rund 500 Studierende auf der Straße vor dem Audimax der Universität Greifswald versammelt, um gegen die erste Vorlesung des Juraprofessors Ralph Weber zu demonstrieren. Der hatte fünf Jahre lang mit der Lehre pausiert, da er für die AfD im Landtag Mecklenburg-Vorpommern saß. Die Demo gegen den Wiedereinstieg in seinen Job wurde von 80 Polizeibeamten begleitet, die das Gebäude und die Zufahrten unter anderem mit Gittern absicherten. Unterstützt wurden sie dabei von einem privaten Sicherheitsdienst.

Die Fensterreihe des Hörsaals 5, in dem Weber von 12.15 bis 13.45 Uhr seine Vorlesung zur Rechtsgeschichte hielt, lag direkt an dem Demogeschehen, das von den offenen Fenstern aus gut einsehbar war. Weber selbst stand eine Zeit lang am Fenster und beobachtete die Demo.

Gefilmt oder sah es nur so aus?

Die nun strittige Szene wurde über Twitter transparent gemacht. Ein Nutzer fragte dort: „@PolizeiVG (Twittername der Polizeiinspektion Anklam Anm. d. Red.), warum machen eure Beamten mit Privathandys Fotos von der Veranstaltung aus dem Uni Gebäude (Audimax, Hörsaal 5) heraus?“

Auf einem angehängten Foto ist deutlich ein Polizist zu sehen, der sein Handy aus dem Fenster hält und augenscheinlich Fotos oder Videoaufnahmen macht. Ein weiteres Bild zeigt denselben Beamten, wie er immer noch am Fenster stehend auf sein Handy schaut.

Auf die Kritik bei Twitter angesprochen verneinte die Polizei zunächst, dass es sich um einen Beamten handele, ruderte jedoch schnell zurück. In einem weiteren Tweet hieß es: „Eine erneute Prüfung hat ergeben, dass es sich um einen Polizeibeamten gehandelt hat. Dieser hat mit seinem Smartphone keine Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt. Dem Beamten war nicht bewusst, dass er diesen Eindruck erweckt hat. Die @PolizeiVG bittet um Entschuldigung.“

Beamter gesteht Videoaufnahmen

Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG erklärte die Pressestelle der Polizeiinspektion, dass es „keine dienstliche Anordnung geschweige denn eine rechtliche Grundlage für Bild- und Videoaufnahmen im Rahmen der Versammlung in Greifswald am 02. November 2021 gab.“

Auch über die verwirrenden Tweets während des Demogeschehens gaben die Beamten Auskunft. „Bei einer Sichtung der Inhalte des Smartphones wurden keine Bild- und Videoaufnahmen festgestellt. In einem weiteren Tweet wurde dieses Ergebnis mitgeteilt.“

Nun, einen Tag später, wurde bei einem weiteren Aufklärungsgespräch jedoch klar, dass der Beamte tatsächlich Filmaufnahmen angefertigt habe. „Der Beamte hätte die Aufnahme gefertigt, um seine Familie über seine aktuelle polizeiliche Tätigkeit zu informieren“, heißt es in der schriftlichen Erklärung. Und weiter: „Die kurze Videosequenz der Versammlung hätte lediglich eine Übersichtsaufnahme dargestellt.“

Studierende üben Kritik und fordern Beschwerdestelle

Während die Polizei keinen Zweifel an den Aussagen des Kollegen sieht, der auch beteuert hat, die Aufnahmen gelöscht zu haben, üben die Organisatoren und Studierende scharfe Kritik. Felix Willer, Mitanmelder der Demo, erklärte: „Wir fordern eine allumfassende und breite Aufklärung sowie gegebenenfalls Sanktionen.“

Auch der Arbeitskreis Kritischer Jurist*innen (AKJ) schloss sich der Kritik an. Der AKJ beobachtet Demonstrationen und untersucht mögliche Rechtsverstöße. „Dieser Vorfall ist ein erneuter Beleg für die längst überfällige unabhängige Beschwerdestelle für polizeiliches Fehlverhalten ist, damit diese oder andere auftretende Probleme nicht über Twitter geklärt werden müssen.“

Die Polizei will den Vorfall zum Anlass nehmen und die Mitarbeitenden in dem Bereich weiter schulen.

Von Philipp Schulz