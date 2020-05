Nach Demo in Rostock: Polizei soll weiter gegen Corona-Spaziergänge in MV vorgehen

Rostock/Schwerin

Keine Toleranz mehr für Corona-Kritiker: Die Polizei in MV wird künftig gegen unangemeldete Corona-Demos und Verstöße gegen die aktuell geltenden Einschränkungen für Versammlungen vorgehen. Das sagte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Dienstagabend der OZ.

Seit Wochen demonstrieren in mehreren Städten landesweit immer montags Kritiker gegen die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Am Montag wurde nun eine solche Versammlung mit mehr als 200 Teilnehmern in Rostock von der Polizei aufgelöst. Die Demonstranten wurden stundenlang eingekesselt, ihre Personalien wurden aufgenommen. Das Vorgehen von Stadt und Polizei wird seitdem viel diskutiert.

Caffier : Regeln müssen befolgt werden

Der Innenminister nahm nun das Vorgehen „seiner“ Polizisten in der Hansestadt in Schutz: „Seit Wochen fordern wir die Menschen auf, sich an die Regeln zu halten. Demonstrationen müssen angemeldet werden, aktuell gelten zudem Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes“, so Caffier.

Zur Galerie Am Montagabend haben sich rund 200 Menschen in der Rostocker Innenstadt versammelt, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen in MV zu protestieren. Die Aktion wurde aufgelöst, die Personalien aller Teilnehmer wurden aufgenommen. Ihnen droht jetzt ein Bußgeldverfahren.

Bislang hatten die Ordnungshüter diese Verstöße oftmals toleriert. Damit sei es nun vorbei, sagt der Innenminister: Nein, es gebe keine Weisungen aus dem Innenministerium, Versammlungen aufzulösen. „Aber natürlich möchte ich ein landesweit einheitliches Vorgehen.“ Caffier weiter: „Wir können nicht immer nur daneben stehen und mahnen, irgendwann müssen wir handeln.“

Bußgelder für Kritiker?

Am Abend bestätigte die Hansestadt Rostock, dass es tatsächlich eine Mitarbeiterin der Versammlungsbehörde war, die schlussendlich die Demonstration für illegal erklärte – und somit das Einschreiten der Polizei erst rechtlich möglich machte. Allen Teilnehmern droht nun ein Bußgeld von jeweils 150 Euro.

