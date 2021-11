Nach Drama von Alt Tellin: Dieses Jahr schon 128 Tierstall-Brände in MV

Rostock

Wenn der Stall zur Todesfalle wird: 128-mal brannte es von Januar bis Ende Oktober in MV in einem Tierstall. In sieben Fällen wurden dabei Tiere getötet, bei 13 Ereignissen gab es verletzte Menschen. Die Zahlen stammen von der Initiative „Stallbrände“, die bundesweit Medienberichte auswertete. In Deutschland starben demnach seit Jahresbeginn insgesamt 131 000 Tiere sowie 21 Menschen bei Bränden und Havarien in landwirtschaftlichen Anlagen.

„Eine Katastrophe wie in Alt Tellin kann sich jeden Tag wiederholen“, sagt Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Brand in der riesigen Ferkelzuchtanlage in Vorpommern-Greifswald mit 55 000 verendeten Schweinen Ende März gilt als bisher folgenschwerster Stallbrand in Europa. Laut Cwielag gibt es in MV so gut wie keine funktionierenden Brandschutzkontrollen in den Ställen. Zuständig wären eigentlich die Landkreise. Die sind aber mit dieser Aufgabe völlig überfordert.

Der BUND fragte nach der Situation in den Kreisen. Demnach sind beispielsweise im Landkreis Rostock gerade einmal zwei Mitarbeiter für die Brandschutzkontrollen von mehr als 100 Ställen zuständig – neben Haupteinsatzgebiet in Schulen, Pflegeheimen, Kitas und Krankenhäusern. Für welche Ställe und Scheunen er zuständig ist, erfuhr der Kreis erst auf Nachfrage beim Land. Die komplette Liste einmal abzuarbeiten, würde drei Jahre dauern, heißt es in einem Schreiben von Landrat Sebastian Constien (SPD), das der OZ vorliegt.

Rot-Rot für kleinere Ställe

Laut Cwielag ist es in allen Kreisen ähnlich. Die Umweltschützerin spricht von „organisierter Unzuständigkeit“, Land und Kreise würden die Verantwortung wie bei einem Ping-Pong-Spiel auf den jeweils anderen abschieben, mit dem Ergebnis, dass am Ende nichts passiert. Nach wie vor dürften in MV Riesenställe ohne Evakuierungskonzept für den Ernstfall gebaut und betrieben werden.

Die neue rot-rote Schweriner Landesregierung will sich laut Koalitionsvertrag für bundesweite Mindeststandards beim Brandschutz einsetzen und für eine Obergrenze bei der Stallgröße. „Eine solche Brandkatastrophe wie in Alt Tellin darf sich nicht wiederholen. Wir wollen eine Abkehr von Mega-Ställen“, sagt die Linke-Abgeordnete Jeannine Rösler aus Vorpommern-Greifswald. Elisabeth Assmann, agrarpolitische Sprecherin der SPD, erklärt, die neue Regierung werde sich für Brandschutz, Tierwohl und ökologische Tierhaltung einsetzen. Das Schweriner Landwirtschaftsministerium wird seit 23 Jahren von der SPD geleitet.

Neuaufbau in Alt-Tellin weiter offen

Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbands in MV, verweist auf „strenge gesetzliche Vorschriften“ im Land, „bei denen der Brandschutz eine wichtige Rolle spielt“. Für jede Baugenehmigung müssten „zwingend“ Brandschutzexperten angehört werden. Er maße es sich „als Landwirt“ nicht an, die Arbeiter dieser Experten zu bewerten.

Offen ist nach wie vor, ob der zerstörte Großstall in Alt Tellin wieder aufgebaut wird. Die Betreibergesellschaft LFD Holding will erst entscheiden, wenn die Brandursache feststeht. Die zuständige Staatsanwaltschaft Stralsund rechnet frühestens im Dezember mit dem entsprechenden Gutachten.

Von Gerald Kleine Wördemann