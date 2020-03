Greifswald

Nach tagelangem Hickhack um die Einreise von Kurgästen aus ganz Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung nun eine klare Entscheidung getroffen: Reha-Patienten, die außerhalb der Landesgrenzen wohnen, dürfen zwar nicht mehr in den Nordosten reisen und hier eine neue Kur oder Heilmaßnahme antreten. Aber: Die Patienten, die bereits in den vergangenen Tagen in einer der landesweit 61 Reha-Kliniken mit etwa 11 000 Betten aufgenommen wurden, dürfen ihre (bis zu vier Wochen dauernden) Kuren zumindest noch zu Ende bringen.

Das teilte der Sprecher des MV-Gesundheitsministeriums, Gunnar Bauer, auf OZ-Anfrage mit. Schwerin geht damit einen anderen Weg als zum Beispiel Schleswig-Holstein. Dort müssen auch alle Kurgäste von außerhalb des Bundeslandes wieder nach Hause, selbst wenn sie gerade erst eingecheckt sind – um die Ansteckungsgefahr in den Einrichtungen zu minimieren.

Viel Zustimmung für Regelung

Die Kurkliniken im Land nahmen die aktuelle Entscheidung aus Schwerin größtenteils mit Zustimmung auf: „Ich finde es gut, dass die begonnenen Maßnahmen wenigstens noch zu Ende geführt werden können. Die Patienten befinden sich hier ja unter besten hygienischen Bedingungen“, sagte Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Medigreif GmbH mit drei Reha-Kliniken in Greifswald und Heringsdorf. Die Kureinrichtungen in MV stünden nun ohnehin vor großen wirtschaftlichen Problemen, wenn die Zuweisungen der Rentenversicherungen und Krankenkassen für die Patienten womöglich über Wochen ausblieben.

Die meisten Kliniken werden nach dem Ende der laufenden Kuren auch erst mal schließen müssen, denn sie bieten in der Mehrheit sogenannte aufschiebbare Anwendungen und Heilmaßnahmen an. Für diese Art der Behandlungen dürfen Gäste laut Beschluss der Landesregierung nicht mehr nach MV kommen. Nur Kliniken, die unaufschiebbare Reha für akute Fälle anbieten, können weiter aufnehmen und arbeiten.

Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Medigreif Quelle: Peter Binder

Umsetzung des Landes-Pandemie-Planes wird vorbereitet

Die Klinken, deren Schließung bevorsteht, bereiten sich nun aber auf die Umsetzung des Landes-Pandemie-Planes vor: Danach sollen in den Kur-Einrichtungen Krankenhaus-Patienten untergebracht werden, für die in den regulären Klinika wegen der zunehmenden Corona-Krise womöglich bald kein Platz mehr ist. „Wir werden mit den Gesundheitsämtern in den nächsten Tagen abstimmen, in welchen Kurkliniken solche Betten vorgehalten werden sollen“, sagte Holger Kötzsch, Kaufmännischer Leiter der Mediclin Dünenwald Klinik in Trassenheide auf Usedom. Dabei gehe es in erster Linie nicht um Intensivbetten, sondern um „ Ausweichbetten“ nach Operationen.

Medigreif-Chefin Enderlein schätzte ein, dass trotz des Bleibe-Rechts für die bereits aufgenommenen Patienten mit dem ab sofort geltenden Einreise-Stopp für weitere Patienten Millionen-Verluste auf die Reha-Kliniken zukommen: „Wir erwarten vom Land Aussagen, wie diese aufzufangen sind, damit es keine Pleiten gibt“, so die Medigreif-Chefin. Für jeden Gast erhalten die Kliniken in MV pro Tag Sätze zwischen 115 und 180 Euro von Krankenkassen oder Rentenversicherungen.

Corona-Infektion in Kurklinik auf Insel Poel

Der Kaufmännische Leiter der Ostseeklinik Kühlungsborn, Hagen-Volker Bendig, bezeichnete „den Shutdown im Reha-Bereich“ trotz der zu erwartenden Verluste als richtig: „Er ist konsequent auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Sie sind gefährdet, sich anzustecken, und sie würden das Virus dann ja auch nach draußen tragen“, sagte Bendig. In der Reha-Klinik „Am Schwarzen Busch“ auf der Insel Poel ( Nordwestmecklenburg) war am Mittwochabend bereits eine Corona-Infektion bekannt geworden. Die Klinik wurde daraufhin geschlossen und alle knapp 100 Patienten nach Hause geschickt.

Noch am Dienstag kamen viele neue Gäste aus ganz Deutschland

Noch am Dienstag hatten Hunderte Reha-Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet, darunter allen Corona-Krisenregionen, neue Kuren in MV begonnen – was wegen der Ansteckungsgefahr für große Kritik sorgte. Viele Mitarbeiter der Kliniken – landesweit sind es 5000 – wendeten sich mit Ängsten an die OZ. Mittwoch früh informierte dann das Landes-Gesundheitsministerium die Einrichtungen vom sofortigen Aufnahme-Stopp. Die Kliniken dürfen danach bis zum 18. April keine neuen Reha-Gäste von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns aufnehmen.

Die Regelung des Schweriner Gesundheitsministeriums umfasst aber auch folgenden Punkt: Patienten aus MV dürfen weiterhin in alle Reha-Kliniken des Landes geschickt werden und neue Kuren antreten.

Von Alexander Loew