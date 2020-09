Der Fall sorgte im Frühjahr 2020 für Aufsehen auf der Insel: Ein Mann aus Brandenburg entführte seine Ex-Freundin und verschleppte sie in einen Wald. Jetzt muss sich der 48-Jährige wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Mäez 2020: Großeinsatz der Polizei in Korswandt Ein Mann drängte eine Frau in sein Auto und floh in einen nahegelegenen Wald. Quelle: Tilo Wallrodt