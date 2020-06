Nach Festival-Absage: Airbeat One weicht ins Autokino im Hamburger Hafen aus

Neustadt-Glewe/Hamburg

Das Elektro-Festival Airbeat One weicht nach der coronabedingten Absage am traditionellen Standort Neustadt-Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einer kleineren Version in den Hamburger Hafen aus. Am 20. Juni feiere die „ Airbeat One Car Edition“ im Hamburger Cruise-Inn-Autokino Premiere, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Als DJs dabei seien unter anderem Neelix und Fabio Fusco.

200 000 Besucher im vergangenen Jahr

Das Airbeat One-Festival gilt als das größte Festival für elektronische Musik im Norden. Im vergangenen Jahr kamen rund 200 000 Besucher an vier Festivaltagen auf das Gelände des Sport-Flughafens am Stadtrand von Neustadt-Glewe.

Anzeige

In diesem Jahr wurde es abgesagt, weil Großveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern bis vorerst 31. August verboten sind. In Autokinos ist die Infektionsgefahr gering, weil die Besucher in ihren Wagen sitzen. Maximal vier Personen dürften es pro Auto sein, so die Veranstalter.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von dpa