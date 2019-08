Lübtheen

Knapp 1000 Hektar Wald waren durch das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Dörfer mussten zeitweise evakuiert werden. Der verheerende Waldbrand gilt als der größten in der Nachkriegsgeschichte des Landes. Zunächst hatten die Behörden Brandstiftung vermutet.

Am Mittwoch gab die Staatsanwaltschaft Schwerin schließlich bekannt, dass der Sachverstände für Brand- und Explosionsursachen zu einem anderen Ergebnis gekommen sei: Der Experte gehe von einer natürliche Brandursache aus.

Auslöser des Großbrandes, der am 30. Juni ausbrach ist demnach der Brand vom 25. Juni. Wörtlich heißt es: „Er geht davon aus, dass sich das Brandgeschehen in den Tagen danach immer wieder beruhigt hat, das Feuer aber nie ganz erloschen war, so dass es nach dem 25.06.2019 keines fahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns durch Personen bedurfte, um die extreme Situation ab dem 30.06.2019 herbeizuführen.

Auch der Brand vom 25. Juni hatte demnach eine natürliche Brandursache: „Durch Umsetzung von phosphorhaltiger Munition im Zusammenhang mit den meteorologischen Bedingungen und der in diesem Gebiet vorhandenen extrem trockenen Brandlast ist eine natürliche Brandentstehung wahrscheinlich.“ Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung könne jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ