Vor rund zwei Wochen floh Anna Liubinetzka vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. 70 Stunden dauerte die kombinierte Bus- und Zugreise über verschiedene Länder des Balkans bis nach Deutschland. Drei Tage wach und kein Schlaf. Über Nürnberg und Berlin gelangte sie schließlich in den Norden. Ihr neues Zuhause: die Insel Usedom.

„Wir hatten Angst um unser Leben“

Nur mit einer kleinen Reisetasche und einer Handtasche trat die 28-Jährige die Flucht aus der Kriegshölle an. Zwei Jeans, zwei Pullover und ein paar Kleinigkeiten konnte sie mitnehmen. „Der Druck wurde in der Heimat immer größer und die russischen Soldaten kamen immer dichter an unsere Hauptstadt Kiew. Wir hatten Angst um unser Leben. Mir blieb keine andere Wahl, als die Flucht anzutreten. Morgens um 5 Uhr habe ich die Wohnung verlassen und bin zum nächsten Bus“, schildert sie. Direkte Bombeneinschläge erlebte sie glücklicherweise nicht, aber der Krieg kam bedrohlich nahe.

Anna kennt Usedom aus verschiedenen Praktika

Jetzt lebt sie auf Usedom in einer der Mitarbeiterwohnungen der Vineta Hotels in Zempin. Ihr Arbeitgeber ist Krister Hennige, Chef der Häuser in Zempin und Zinnowitz. Die Urlaubsinsel Usedom kennt die studierte Tourismusmanagerin noch aus vergangenen Jahren, denn zwischen 2012 und 2015 absolvierte sie hier im Rahmen ihres Studiums mehrere Praktika in Zempin. „Über die Zentrale Auslandsvermittlung der Arbeitsagentur wurden seinerzeit die jungen Leute vermittelt“, erklärt Hotel-Chef Krister Hennige. Als es für Anna hieß, dass sie die Flucht aus der Ukraine antreten muss, nahm sie wieder Kontakt mit Hennige auf. „Sie spricht fließend Deutsch und kommt als studierte Fachkraft auf die Insel. Sie kann mehrere Bachelor- und Masterabschlüsse an der Uni vorweisen – ein echtes Juwel“, so Henniges lobende Worte.

Erste Ukrainerin unterschreibt Ausbildungsvertrag

Am Donnerstag bekam sie von der Ausländerbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald grünes Licht für die Arbeitserlaubnis und darf sich seit Freitag als Auszubildende bezeichnen. Die Ukrainerin unterschrieb als erster Flüchtling im Landkreis einen Ausbildungsvertrag zur Fachkraft in der Gastronomie nach der neuen Ausbildungsverordnung. Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

Anna (l.) ist nun die erste ukrainische Auszubildende im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Alyona (m.) und Anastasiia warten noch auf ihre Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde. Quelle: Hannes Ewert

Auch wenn sie körperlich und geistig bei der Arbeit und Ausbildung ist, ihre Gedanken sind bei ihrer Familie, den Freunden und Bekannten in der Ukraine. „Ich schaue beinahe stündlich Nachrichten, scrolle durch Telegram-Gruppen oder schreibe mit der Familie und frage, wie es ihnen geht. Es gibt ständig neue Entwicklungen – es macht mich wirklich traurig, dies aus der Ferne zu betrachten. Über meine Kanäle bekomme ich klare Bilder aus meiner Heimat. Ich bin froh, dass es allen aus der Familie gut geht – hoffentlich bleibt es so“, sagt sie.

Bombe in der Nähe einer Kita eingeschlagen

Vor der Flucht nach Deutschland lebte sie mit ihrem Mann und ihrer Mutter im zehnten Stock eines Hochhauses in Kiew. „Meine Mutter arbeitete in einer Kindertagesstätte. Das Gebäude wurde durch einen Bombenangriff in der Nachbarschaft zum Teil zerstört – alle Scheiben sind kaputt und überall liegen Bombensplitter“, erzählt sie und zeigt die Bilder auf ihrem Handy. Die Wohnung im zehnten Stock haben alle verlassen und die anderen beiden sind auf einem Dorf in der Nähe von Kiew bei den Eltern ihres Ehemannes untergekommen. Ob sie mal zurückkehrt, ist jetzt noch völlig ungewiss.

Drei Ukrainerinnen im Inselhof Zempin

Anna ist nicht die einzige Ukrainerin, die jetzt im Inselhof Zempin arbeitet. „Wir haben noch zwei weitere junge Frauen im Alter von 19 Jahren, die die Flucht nach Deutschland angetreten sind. Olena und Anastasiia werden uns tatkräftig unterstützen, sobald die Arbeitserlaubnis vorliegt, auch wenn sie kaum ein Wort Deutsch sprechen und schreiben können“, so Hennige. Er verweist darauf, dass auf Usedom eine Vielzahl von „helfenden Händen“ benötigt wird, um das Arbeitspensum in den Hotels zu schaffen. „Kürzlich stand eine ganze ukrainische Familie vor der Tür und wollte arbeiten. Ich habe sie an ein anderes Hotel vermittelt“, sagt er.

Zustrom von Flüchtlingen ist eine Chance für die Insel

Hennige sieht den Zustrom der Flüchtlinge als Chance für die Insel Usedom. „Es sind zum Teil hochausgebildete Fachkräfte, die aus einem europäischen Land zu uns kommen. Viele von ihnen sprechen sogar sehr gut Deutsch“, erklärt er. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind im Landkreis Vorpommern-Greifwald noch mehr als 500 Stellen im Hotel- und Gaststättenbereich unbesetzt. „Wenn wir Stellen ausschreiben, bekommen wir einfach keine Leute, weil schlichtweg die Menschen fehlen. Jetzt kommen die Menschen und das ist eine Chance“, erklärt er.

In Swinemünde völlig neu eingekleidet

Aus ihrer Praktikumszeit hatte Anna noch Kontakte zu polnischen Kollegen. „Wir sind nach Swinemünde gefahren und sie haben mir bei der Kleidungssuche geholfen, denn ich hatte ja nichts außer ein paar Jeans und Pullover.“ Spenden aus der Bevölkerung möchte die junge Frau nicht in Anspruch nehmen. „Ich werde hier meine Arbeit haben, bekomme dafür meinen übertariflichen Lohn und bin nicht auf Hilfe angewiesen. Schon in der Ukraine habe ich selbstständig gelebt und das möchte ich hier auch“, sagt sie.

Wertvolle Erinnerungen an ihre Heimat und ihr Leben vor der Flucht trägt sie an der Hand. „Das ist mein Ehering – im Herbst feiern mein Mann und ich unseren dritten Hochzeitstag. Wir haben damals in Kiew geheiratet. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sehen.“

Von Hannes Ewert