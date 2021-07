Nach Flut im Westen: Katastrophenschützer in MV weisen Kritik zurück

Rostock

MV ist nach Ansicht der zuständigen Helfer für Katastrophen, wie derzeit im Westen Deutschlands, gut gerüstet. „Der Katastrophenschutz in Deutschland ist im weltweiten Vergleich mit am besten aufgestellt“, sagt etwa Emanuel Jaschko, Sprecher des Technischen Hilfswerks für MV. Auch bei der Alarmierung der Bevölkerung habe man aus vergangenen Katastrophen, wie dem Elbehochwasser und dem Waldbrand bei Lübtheen, gelernt, heißt es aus dem betroffenen Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Nach den Überschwemmungen im Westen war von Oppositionspolitikern und auch von Flutopfern Kritik laut geworden, die Menschen in der Region seien nicht ausreichend gewarnt worden und der Katastrophenschutz sei nicht ausreichend auf die zu erwartende Häufung von Großschadensereignissen vorbereitet.

Aus Fehlern lernen

Jaschko sagte, wenn Fehler passiert seien, werde man Lehren daraus ziehen: „So eine Katastrophe wie die Sturzfluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Wir werden daraus lernen, um noch besser zu werden.“ Und er fügte hinzu: „Lieber erlebe ich so eine Katastrophe in Deutschland als irgendwo anders.“

DRK-Kräfte in Bereitschaft

Auch das Rote Kreuz in MV sieht sich gut gewappnet: „Wir verfügen über die Technik und vor allem über gut geschultes Personal für solche Notfälle“, so DRK-Sprecherin Antje Habermann. Dabei arbeite das DRK eng mit dem zuständigen Landesamt zusammen. „Am Freitag erhielten wir eine Anfrage, ob wir für einen Einsatz die notwendigen Mittel bereitstellen könnten. Innerhalb einer Stunde konnten wir eine positive Antwort geben.“ Die DRK-Kräfte seien 24 Stunden am Tag in Bereitschaft und seien bis auf die lokale Ebene bestens vernetzt. Zudem gebe es regelmäßige Katastrophenschutzübungen.

Übungskonzepte überdenken

Jörg Beckmann, Leiter des Bereichs Katastrophenschutz im Landesamt, gibt allerdings zu bedenken: Eine solche Naturkatastrophe wie jetzt schien den Helfern aus MV bislang undenkbar. Deshalb seien Übungsszenarien in diesem Ausmaß bislang nicht erprobt worden. „Alles, was wir den Menschen in der Ausbildung beigebracht haben, muss man hier hoch drei nehmen.“ Die Übungskonzepte im Katastrophenschutz müssten überdacht werden, so Beckmann.

Feuerwehrleute löschen im Juli 2019 in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel einen großflächigen Waldbrand. Wegen des Brandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen mussten Hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim war in den letzten Jahren gleich mehrfach von Katastrophen betroffen. Erst im Juni brannte dort ein munitionsbelastetes Waldstück bei Wöbbelin, noch viel schlimmer wütete vor zwei Jahren ein riesiger Waldbrand bei Lübtheen. Und 2013 bedrohte das Elbehochwasser ganze Ortschaften.

Warn-App Nina wird empfohlen

„Aus diesen Katastrophen haben wir gelernt, wie wichtig Krisenkommunikation ist“, sagte Jessica Markmann, Leiterin des Fachdienstes Brand- und Katastrophenschutz des Kreises. „Wir empfehlen jedem Bürger dringend, die Warn-App Nina des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herunterzuladen.“ Zudem informiere der Kreis selbst auf sozialen Medien. „In der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass das sehr viele Menschen anspricht“, so Markmann.

Intern nutze der Kreis in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften das modulare Warnsystem Mowas, über das die Leitstellen alarmiert werden und Informationen an Radio- und Fernsehsender herausgehen. „Wenn etwa ein Unwetter droht, erhalten wir automatisch die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Dann beraten wir uns mit unseren Fachleuten, welche Folgen die Wetterlage haben könnte und geben dann die Warnung heraus“, erklärt Markmann.

Mowas sei mit der Nina-App gekoppelt, so dass darüber auch automatisch die Bevölkerung gewarnt werde – zusätzlich zu den Warnungen in Radio und Fernsehen. „Wenn zu befürchten ist, dass wegen der drohenden Katastrophe der Strom ausfällt, raten wir den Menschen, ihr Autoradio anzuschalten oder Sammelpunkte, wie etwa Gemeindehäuser, aufzusuchen, wo die Versorgung mit Strom und Wasser gewährleistet ist.“ Zudem könne mit Lautsprecherdurchsagen und Sirenen gewarnt werden.

Von Axel Büssem