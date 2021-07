Starkregen, Überflutungen, Erdrutsche Die vergangenen Tage haben gerade in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie ungezügelt die Natur auftreten kann. Was passiert, wenn auf der Insel Rügen Orte überflutet werden oder Menschen in ihren Häusern eingeschlossen werden. Diese Maschinerie wird im Ernstfall in Gang gesetzt.