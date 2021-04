Nach Freigabe von Astrazeneca für alle in MV: So geht es mit den Corona-Impfungen weiter

Rostock

MV nimmt beim Impfen weiter Fahrt auf: Die meisten Dosen des Impfstoffes Astrazeneca sind verbraucht, Moderna und Biontech stehen auf der Bestellliste. Hausärzte sollen künftig mehr Impfstoff bekommen, kündigte die Landesregierung am Dienstag in einer Pressekonferenz an. Doch wie ist eigentlich der aktuelle Stand beim Impfen gegen das Coronavirus und wie geht es weiter?

Wie viele Menschen wurden in MV schon geimpft?

Derzeit werden Menschen in MV mit höchster Priorität (Prio1) und mit hoher Priorität (Prio2) geimpft. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden in dem Bundesland bislang 436 523 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 334 328 Menschen haben eine erste Impfung erhalten, 102 195 auch die notwendige zweite. Die aktuelle Impfquote liegt bei 20,79 Prozent.

Wer erhält jetzt schon eine Corona-Impfung?

Zu der Impfpriorisierungsgruppe 1, oder auch Schutzimpfung mit höchster Priorität, zählen beispielsweise über 80-Jährige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altenpflegeheimen, im medizinischen Bereich oder der ambulanten Pflege. Zu der 2. Gruppe zählen Menschen, die älter als 70 Jahre sind, die chronische Erkrankungen haben oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen, bei der Polizei oder im öffentlichen Gesundheitsdienst sind. Auch Kontaktpersonen zu Risikogruppen zählen zur Priorisierungsstufe 2. Auch die ersten Personen der Priorisierungsgruppe 3 erhalten bereits Impfungen gegen das Corona-Virus, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen.

Wie läuft das jetzt mit der Astrazeneca-Impfung ab?

Für über 60-Jährige war die Impfung mit dem Impfstoff Astrazeneca ohne Priorisierung möglich. Diese sind eigentlich in der Prio-Gruppe 3 vorgesehen. Gesundheitsminister Harry Glawe hat am Dienstag den Impfstoff nun für alle freigegeben – ohne Priorisierung und für alle Altersgruppen. Bei Personen unter 60 Jahren muss zunächst ein ausführliches Gespräch mit einem Arzt erfolgen.

In MV hätten sich viele Menschen mit Astrazeneca impfen lassen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Der georderte Impfstoff wurde fast komplett verimpft, sagte sie. Harry Glawe machte es konkreter: Etwa 30 000 Impfdosen Astrazeneca gibt es noch bei den Hausärztinnen und Hausärzten in MV, rund 3000 in den Impfzentren – dort waren es vor zwei Wochen noch rund 53 000 gewesen.

Um die Restdosen des Astrazeneca-Impfstoffes zu verimpfen, wird es im Landkreis Vorpommern-Greifswald am Samstag, dem 24.04. eine Sonderimpfaktion in Heringsdorf geben. Andere Landkreise in MV halten sich bezüglich Sonderimpftermine bedeckt, nachdem es Kritik von der Landesregierung hagelte.

Wann wird die nächste Priorisierungsgruppe gegen Corona geimpft und wer zählt dazu?

Die ersten Personen der Priorisierungsgruppe 3 werden derzeit schon geimpft, sagte Glawe weiter. Dazu zählen neben den über 60-Jährigen chronisch Kranke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weiterführenden Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe, im Lebensmitteleinzelhandel oder der Feuerwehr oder der Polizei. Auch Wahlhelfer, Apothekerinnen und Apotheker oder Personen, die im Labor oder bei der Abfallwirtschaft arbeiten, zählen dazu.

Wenn die nächsten Impfdosen kommen, 500 000 kündigte Glawe für den Monat Juni an, könnte die Prioritätsgruppe 3 vermehrt in den Fokus geraten. Die meisten georderten Impfdosen werden von Biontech und Moderna kommen, sagte er. Astrazeneca werde dann zurückgefahren.

Kann ich mich in der Prio-Gruppe 3 schon jetzt impfen lassen?

Wenn die nächsten Impfdosen da sind, können sich nicht nur Einzelfälle der Gruppe 3 impfen lassen – oder, wenn sie auf einer Nachrückerliste stehen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wird übrig gebliebener Impfstoff an diejenigen verteilt, die auf einer Nachrückerliste stehen. „Um sich darauf registrieren zu lassen, sollte man aber mindestens der Prio-Gruppe 3 angehören“, sagt eine Sprecherin des Landkreises.

Ähnlich wird es auch in anderen Landkreisen gehandhabt. Sollte mal Impfstoff am Abend übrig bleiben, weil Termine nicht eingehalten wurden, werden teilweise Personen aus der Impfgruppe 3 geimpft – in Nordwestmecklenburg beispielsweise eine Feuerwehrgruppe, im Landkreis Rostock unter Umständen Begleitpersonen, Ehepartner, die noch unter 60 sind beispielsweise.

Gibt MV bald die Impfpriorisierung auf?

Bei der Frage, ob die Impfpriorisierung bald aufgegeben wird, zögerte Glawe. Die „Impfpriorisierung wird dann aufgegeben, wenn wir mit der Priorität 1 und 2 durch sind. Sofern wir noch mehr Impfstoff haben, würde es sich immer schneller anbieten, die Impfpriorisierung aufzugeben“, sagte er. Einen genauen Tag könne er also noch nicht nennen, aber es werde daran gearbeitet, Impfstoff für alle in MV zur Verfügung zu stellen. Zumindest die Astrazeneca-Impfung ist nun für alle Altersklassen unabhängig der Priorität freigegeben.

Von Stefanie Ploch