Nach dem Fund von drei getöteten Wölfen in MV haben Tierschützer nun eine Belohnung für Hinweise ausgelobt. Zwei tote Jungwölfe waren am Dienstag am Ufer der Elbe bei Horst (Ludwigslust-Parchim) und ein toter Jungwolf bei Plöwen in Vorpommern in einem Maisfeld entdeckt worden.