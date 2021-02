Nach Gerichtsurteil: Kurbädern drohen Steuernachzahlungen

Schwerin

Den Kurorten in Mecklenburg-Vorpommern drohen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs hohe Steuernachzahlungen. Der oberste Gerichtshof des Bundes für Steuern und Zölle hatte 2017 entschieden, dass ein Kurort keinen vollen Vorsteuerabzug für Investitionen in touristische Infrastruktur geltend machen kann.

Nach längeren und letztlich erfolglosen Verhandlungen sei nun klargestellt worden, dass das Urteil angewendet werden müsse, teilte das Finanzministerium in Schwerin am Freitag mit. Beim Vorsteuerabzug können sich Unternehmen die Mehrwertsteuer für eingekaufte Waren und Leistungen vom Finanzamt zurückerstatten lassen.

Anzeige

Finanzminister will Regelung erst ab 1. Januar gelten lassen

Der Bundesfinanzhof hatte am 3. August 2017 entschieden, dass sich der betroffene Kurort die Mehrwertsteuer für die Investition in einen Marktplatz nicht vollständig zurückholen kann, weil der Platz auch von Einheimischen genutzt wird, die keine Kurtaxe zahlen. Laut Schweriner Finanzministerium betrifft das auch Investitionen in andere touristische Anlagen, wie Seebrücken und Strandpromenaden. Um wie viel Geld es dabei geht, konnte ein Sprecher des Ministeriums nicht sagen. Es sei aber keine kleine Sache, betonte er.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Steuerexperten in den Ländern hätten seit dem Urteil über die Folgen diskutiert, so dass die Steuerverwaltungen in dieser Zeit noch einen geringen Spielraum bei der Auslegung des Urteils gehabt hätten. Das sei aber jetzt vorbei.

Lesen Sie auch: So kommen Ski-Langläufer am Kaiserbäderstrand auf ihre Kosten

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs sei im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden und damit allgemeine Verwaltungsauffassung. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) wolle sich bei der nächsten Finanzministerkonferenz noch dafür einsetzen, dass die Anwendung des Urteils nicht rückwirkend geschieht, sondern erst ab 1. Januar 2021.

Von RND/mv