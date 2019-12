Nach Giftmüll-Skandal: So krempeln SPD-Minister die Deponie Ihlenberg um

Schwerin

Auf der landeseigenen Deponie Ihlenberg in Selmsdorf ist offenbar doch weit mehr umstrittener Müll angenommen worden als die Landesregierung bisher erklärte. Der nun für sämtliche Kontrollen zuständige Umweltminister Till Backhaus ( SPD) räumte am Montag ein, dass bis zur Übernahme vom Wirtschaftsministerium im Oktober auch Giftmüll „abgekippt“ worden sei, wenn die Papiere für die Ladung nicht in Ordnung waren.

Bei „Auffälligkeiten“ sei dies durchaus Praxis gewesen. Welche Mengen, das könne er noch nicht sagen, so Backhaus. „Ich glaube nicht, dass da alles super war“, sagt auch Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD). Dass es keine Rechtsverstöße gab – dabei bleiben beide. Dies muss kein Widerspruch sein, da das Abfallrecht Spielräume bietet.

Backhaus : kein Müll aus dem Ausland mehr

Die beiden SPD-Minister haben nun auf der Deponie das Sagen, nachdem das CDU-geführte Wirtschaftsministerium sich zurückziehen musste. Auch beim Thema Sondermüll gebe es jetzt ein strenges Regime, so Backhaus. Hat eine Lieferung Mängel in Papieren oder gibt es andere Auffälligkeiten, dann werde der Müll auch nicht angenommen.

Im Vorjahr seien auf der Deponie 623 000 Tonnen Abfall angekommen, mehr als die Hälfte gefährliche Stoffe. Für diese sei seit kurzem der Preis erhöht worden, so Backhaus. Ein Eingeständnis zu früheren Dumpingpreisen für Giftmüll aus ganz Europa? Backhaus weicht aus, spricht von „Angebot und Nachfrage“. Seit September werde fast nur noch Müll aus Norddeutschland deponiert – das Ausland sei tabu.

IAG-Geschäftsführer werden 2020 ausgewechselt

Vollzogen ist seit Montag auch ein Wechsel im Aufsichtsrat der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG). Neuer Chef ist Umwelt-Staatssekretär Jürgen Buchwald ( SPD). Die bisherigen Geschäftsführer Beate Ibiß und Norbert Jacobsen sollen ab Juli 2020 durch Nachfolger abgelöst werden. „Es braucht einen Neustart“, so Meyer.

Die Personalpolitik offenbart die Unzufriedenheit der SPD-Minister mit den aktuellen IAG-Chefs, die die beschlossene Neuausrichtung der Deponie (Schließung 2035, weniger Giftmüll) kritisch sähen. Der frühere Aufsichtsratschef Hans-Thomas Sönnichsen bedauert den Chef-Austausch. Er lobt die „Fachkompetenz und das Engagement“ der beiden aktuellen Geschäftsführer.

Unklar ist bislang, wo nach 2035 der Giftmüll aus MV landet. Dazu gebe es Gespräche mit anderen Bundesländern, so Backhaus. Neue Kultur: Noch am Montag wollte der Minister den Deponie-Beirat treffen, in dem auch Kritiker sitzen.

