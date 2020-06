Der Landrat Vorpommern-Rügens reagiert mit einer Verfügung zur häuslichen Isolation, nachdem es bei Pfingstgottesdiensten in Grimmen und Stralsund zu Infektionen gekommen waren. Pastor Christoph Lehnert versucht, die Situation gelassen zu nehmen.

350 Gläubige in Corona-Quarantäne

