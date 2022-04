Schwerin

Der Ruf nach einem Gas-Embargo gegenüber Russland wird in MV lauter: Nach Gräueltaten an Hunderten Zivilisten in der Kleinstadt Butscha in der Ukraine nimmt die Debatte um die Energieversorgung Fahrt auf. Sollte Deutschland den Gastransfer aus Russland stoppen?

Ja, findet die CDU. „Deutschland sollte jetzt so schnell es geht auf russisches Gas verzichten“, sagt MV-Parteichef Franz-Robert Liskow. Er fordert einen „Ausstiegsplan“ von der Bundesregierung. FDP-Landeschef René Domke ist für eine Drosselung der Energiezufuhr aus Russland. „Wir müssen bereit sein, bis an die Grenze der eigenen Versorgungssicherheit zu gehen, um klare Zeichen zu setzen.“

Grüner: Polen steigt aus – „das können wir auch“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein sofortiges Embargo erneut ausgeschlossen. Anders argumentiert sein Parteifreund Niklas Nienaß aus Rostock: „Wir müssen jetzt unverzüglich handeln“, schreibt der Europa-Abgeordnete bei Twitter. Polen mache es vor, es will bis zum Jahresende unabhängig von russischer Energie sein. „Das können wir in Deutschland auch.“

In der MV-Koalition setzt man dagegen auf weitere Sanktionen. „Wir warten auf die Vorschläge der Bundesregierung dazu“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Diese Gräueltaten sind schwere Kriegsverbrechen. Die Bilder wühlen auf. Es macht mich wütend, dass so viel Leid über die Menschen gebracht wird.“

AfD: Besonnen vorgehen und Untersuchungsergebnis abwarten

Auch Jeannine Rösler, Linken-Fraktionschefin im Landtag, plädiert für weitere Sanktionen. „Aber auch Deutschland befindet sich in einer Zwickmühle. Mit einem sofortigen Stopp der russischen Gas- und Öllieferungen wäre die Versorgung mit Energie nicht mehr gewährleistet.“ Rösler warnt vor Armut und Arbeitslosigkeit.

Zunächst sollte unabhängig überprüft werden, wer für die vielen Toten in Butscha verantwortlich ist, so Martin Schmidt (AfD). „Angesichts des massiven Schadens, den Sanktionen auch für unsere eigene Wirtschaft bedeuten würden, sollte hier besonnen vorgegangen und das Untersuchungsergebnis abgewartet werden.“

Von Frank Pubantz