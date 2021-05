Zwei Monate nach dem bisher größten Feuer in einer Schweinezuchtanlage in Deutschland ist die Ursache des Brandes in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) weiter unklar. Verbände sehen bei der Landespolitik und bei Genehmigungsbehörden auch Verantwortung – und fordern die Schließung ähnlich großer Ställe.