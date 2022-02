Nach Großbrand in Grevesmühlen: Palmberg bietet Mitbewerber Greve Hilfe an

Grevesmühlen/Schönberg

Der Großbrand bei der Firma Greve & Hengelhaupt im Gewerbegebiet Langer Steinschlag in Grevesmühlen hat am 14. Februar die ganze Stadt beschäftigt und nicht nur die eingesetzten Feuerwehren bis tief in die Nacht in Atem gehalten. Nachdem klar war, dass das Hauptgebäude des Unternehmens vollkommen zerstört ist, kam schnell die Frage aus, wie es für die Inhaber und deren 60 Mitarbeiter weitergehen kann. Viele wichtige Maschinen sind durch den Brand zerstört. Dabei gibt es Aufträge – die Arbeiten für das Legoland waren gerade erst abgeschlossen worden. Nach dem Brand stehen aber nur noch zwei Lagergebäude.

Nach einem solchen Unglück geht es um unbürokratische Hilfe

Nun hat der Schönberger Möbelhersteller Palmberg seine Hilfe angeboten. Bei der betroffenen Firma handelt es sich eigentlich um einen Konkurrenten. Doch in diesem Fall gehe es darum, unbürokratische Hilfe zu leisten. „Eine geschäftliche Beziehung hat Palmberg aktuell zur Firma Greve nicht. Aber natürlich haben wir mit großer Betroffenheit von dem furchtbaren Unglück des Unternehmens erfahren“, teilt die Geschäftsführung mit. „Selbstverständlich würden wir der Firma Greve, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auch unsere Unterstützung anbieten. In welcher Form wir dann Hilfestellung leisten können, darüber müsste man sich dann in gemeinsamen Gesprächen austauschen.“

Der Brand in dem Firmengebäude war am Montagmorgen gegen 9 Uhr ausgebrochen. Kurz hatten Mitarbeiter versucht mit Feuerlöschern einzugreifen. Doch auch elf Feuerwehren aus der Region brauchten bis in die Nacht, um die Flammen endgültig zu löschen. Bei den Löscharbeiten waren acht Personen – Mitarbeiter der Firma und auch Feuerwehrleute – leicht verletzt.

Von Malte Behnk