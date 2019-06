Wustrow

Das Ostseehotel Wustrow wird wieder aufgebaut. Eigentümer Hendrik Schinkmann blickt geradezu trotzig in die Überreste, die das verheerende Feuer in der Nacht zu Samstag von seinem Hotel gelassen hat. In zwei Jahren, „optimistisch betrachtet“, will der 38-Jährige das zerstörte Haupthaus der Anlage vor den Toren Wustrow neu eröffnen.

„Der Neubau ist das Ziel“, sagt der Hotelier. In seiner Existenz sieht sich Hendrik Schinkmann erst einmal nicht bedroht. Allerdings ist dieses Gefühl abhängig von den Gesprächen mit der Versicherung. Der Schaden wird derzeit auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Ein Brandursachenermittler sollte am Montag die Arbeit aufnehmen.

Hotel sofort geschlossen

Das Hotel mit maximal 120 Betten hat Hendrik Schinkmann sofort geschlossen – für diese und auch die Saison im kommenden Jahr. Die nicht vom Feuer betroffenen Nebengebäude werden schon jetzt winterfest gemacht, um sämtliche Energie auf Abriss und Neubau stecken zu können.

Erst einmal froh ist der Hotelier, dass alle der 84 Gäste noch in der Nacht in anderen Hotels oder der Unterkunft der Rettungsschwimmer in Wustrow untergekommen sind. „Diese Notfallkette hat funktioniert“, sagt Hendrik Schinkmann. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Beschäftigte sollen bleiben

Die Löschwasserschläuche holen Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Klockenhagen ab. Quelle: Timo Richter

Noch am Montag hat sich die Agentur für Arbeit bei dem Hotelier gemeldet. Doch will Hendrik Schinkmann seine zum großen Teil langjährigen Beschäftigten behalten. Knapp 30 Beschäftigte sind im Ostseehotel Wustrow tätig. Zu groß ist die Sorge, dass die nun von anderen Betrieben abgeworben werden und er zur Neueröffnung des Hotels ohne Mitarbeiter dastehe. Zwei Auszubildende können ihre Lehrzeit in einem Hotel in Prerow anfangen und sie später bei Hendrik Schinkmann beenden.

An die Brandnacht erinnert er sich genau. Noch gegen 22.30 Uhr war er in dem Hotel. Drei junge Leute saßen in einem Gemeinschaftsraum. Dort ging es aber ruhig zu. Als Hendrik Schinkmann das Haus verließ, „habe ich nicht auffälliges gesehen, gehört oder gerochen. Wenig später, zurück in Wustrow, erhielt er den Anruf, das Hotel brennt.

Unzählige Gespräche stehen an

Wie das geschehen konnte, darüber will der 38-Jährige nicht spekulieren, aber Kurzschluss oder Kabelbrand sieht er im Bereich des Möglichen. Jetzt, mit Abstand zur Brandnacht, erinnert sich Hendrik Schinkmann genau: Wie er durch die oberen Räume gehetzt ist, um sich zu überzeugen, dass sich wirklich kein Gast mehr im Haupthaus aufhält, wie er bei der Unterbringung seiner Gäste in anderen Hotels bemühte – und wie er zusehen musste, wie seine Existenz in Flammen aufging.

Jetzt stehen erst einmal unzählige Gespräche auf der Agenda, mit der Versicherung, mit der Arbeitsagentur und natürlich mit Gästen. Zwei bis drei Wochen, schätzt Hendrik Schinkmann, wird es dauern, alle Reservierungen für dieses und das kommende Jahr zu stornieren.

Ein Giebelross reckt Kopf und Mähne optimistisch nach oben. Quelle: Timo Richter

Trotzdem blickt Hendrik Schinkmann optimistisch in die Zukunft. Und hat symbolisch einen Mitstreiter. Eines der Giebelrösser, die die Enden der sich kreuzenden Giebelbalken zieren, reckt Kopf und Mähne zwar rußschwarz, aber selbstbewusst aus den Trümmern empor. Für die Hoteliersfamilie hat die Brandnacht alles verändert. „Man denkt jetzt anders“, sagt Justine Schinkmann. Was früher einmal Bedeutung hatte, ist heute bedeutungslos.

Weitere Einsätze

Nachdem die Brandwache am Samstagnachmittag abrücken konnte, musste die Feuer dennoch mehrfach das Ostseehotel Wustrow ansteuern. Vor allem am Sonntagmorgen hatte im Dachbereich starker Qualm den Hotelier aufgeschreckt. Sogar rot glühendes Schilfrohr war zu sehen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow löschten das Glutnest.

Am Montag waren die Kameraden wieder vor Ort. Da hieß es aufräumen. Die Löschwasserschläuche wurden, soweit noch nicht geschehen, zusammengerollt. Der erkleckliche Stapel wird von der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Klockenhagen abgeholt. Dort werden die Schläuche gereinigt. Atemluftflaschen neu befüllt. Inzwischen ist die Einrichtung abgemeldet, wie der Wustrower Wehrführer Andreas Levien am Montag sagt, nicht eine Flasche für Atemschutzgeräteträger ist mehr vorhanden.

Rundgang mit Wärmebildkamera

Mit einer Wärmebildkamera umrundet Andreas Levien die Brandruine direkt hinter dem Deich. „Bei so einem Objekt hast du keine Chance“, sagt der Wustrower Wehrführer. Drei Drehleitern – aus Ribnitz-Damgarten, Barth und Graal-Müritz – waren im Einsatz. Gespannt ist Andreas Levien nun auf die Feuerwehrbedarfspläne. Der Brand habe gezeigt, eine Drehleiter müsse auf die Halbinsel.

Das ist auch das Ergebnis des Brandschutzplans für Ahrenshoop. Doch Wehrführer Benjamin Heinke hatte sich vorsichtig gezeigt. Eine Drehleiter müsse mit drei Brandschützern rund um die Uhr einsatzbereit sein. Das könne er nicht leisten. Andreas Levien stimmt zu: Eine Drehleiter bedeutet Verantwortung.

Feuerwehr vertreibt Gaffer

Am Montag haben die Kameraden auch noch andere Aufgaben. Sie verscheuchen Katastrophentouristen. Nicht nur, dass Autofahrer auf der viel befahrenen L 21 unvermittelt bremsen, um einen Blick auf die Brandruine werfen zu können. Manche kurven ungeniert auf das Privatgrundstück, steigen aus und zücken die Kamera. Laute Rufe der Kameraden vertreiben die Gaffer. Auch auf dem Deichweg staut sich der Rad- und Fußgängerverkehr. Sogar aus der Luft wird das Objekt in Augenschein genommen. Ein Ultraleicht-Helikopter kreist über dem Unglücksort. „Es gibt immer Menschen, die sich am Leid anderer ergötzen“, sagt Hendrik Schinkmann. Sein Optimismus ist nicht verraucht, er will in zwei Jahren wieder aufmachen.

Timo Richter