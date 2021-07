Nach Großfeuer bei Rostock: Quadfahrer bestätigt Fahrt über Feld

Pastow

Nach dem Großfeuer auf mehreren Ackerflächen in Neuendorf und Pastow verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Brandursache. Die Polizei ging schon kurz nach dem Brand am Sonntag Augenzeugenhinweisen nach, die einen Quadfahrer kurz vor Ausbruch des Feuers gesehen haben wollen, der über die abgeernteten Felder fuhr. Nach Angaben von Kristin Hartfil, der zuständigen Polizei-Pressesprecherin, konnte der Quadfahrer, der aus der Region stammt, inzwischen ausfindig gemacht und von den Beamten befragt werden.

„Er hat die Tat nicht abgestritten“, erklärte Hartfil. Wie sie weiter sagte, habe der Mann, dessen Alter nicht genannt wurde, „es nicht gewollt“. Die Polizei müsse nun prüfen, inwieweit die Entzündung des Feldes in Zusammenhang mit der vorherigen Acker-Überfahrt des Quadfahrers steht. „Wir verifizieren die Aussagen jetzt“, meinte die Pressesprecherin. Dafür werde ein Brandursachenermittler seine Arbeit aufnehmen.

Rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz – fünf verletzt

Der Großbrand am Sonntagnachmittag erstreckte sich auf eine Fläche von über 40 Hektar. In Flammen standen abgeerntete Felder von Sommergerste. Rund 150 Feuerwehrleute aus der Stadt und dem Landkreis Rostock waren im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Durch den starken Wind angefacht, drohte das Feuer kurzzeitig sogar auf eine Wohnsiedlung in Neuendorf überzugreifen. Dies blieb zum Glück aus.

Der Brand wanderte weiter in Richtung der Autobahn 19, die aufgrund der starken Sichtbehinderung durch Rauch gesperrt werden musste. Fünf Feuerwehrleute erlitten bei dem Großeinsatz Rauchvergiftungen und mussten behandelt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei kamen ins Krankenhaus, einer vor ihnen konnte inzwischen wieder entlassen werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 50 000 Euro.

Von Stefan Tretropp