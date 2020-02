Nach Hanau: Schwesig fordert „Rassismus und Hass keinen Raum lassen“

Schwerin

Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich schockiert von der Tat in Hanau. „Mehr denn je müssen wir jetzt als friedliche Gesellschaft zusammenstehen. Wir dürfen Rassismus und Hass keinen Raum lassen“, twitterte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

„Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und mit allen Betroffenen. Erneut hat die Tat uns vor Augen geführt, wie wichtig und richtig es ist, wachsam zu sein. Wir sind mehr denn je gefordert, unsere Kräfte in den Sicherheitsbehörden weiter zu bündeln und entschieden gegen rechtsextreme Einzeltäter, Gruppen oder Netzwerke vorzugehen“, teilte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit.

Menschen besorgt um ihre Sicherheit

„Diese abscheuliche Tat muss Konsequenzen haben – im Kampf der Sicherheitsbehörden gegen rechten Terrorismus, durch verstärkten Diskriminierungsschutz, durch mehr Gewaltprävention, durch den entschlossenen Einsatz aller Demokratinnen und Demokraten für unsere freiheitliche Gesellschaft. Wir müssen insbesondere auch denen, die Hass und Hetze schüren, entschieden entgegentreten. Das ist das Mindeste, was wir den Opfern von Hanau schuldig sind“, sagte Integrationsministerin Stefanie Drese (SPD).

Die Landes-Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan fand deutliche Worte: „Der unfassbare rassistische Anschlag ist ein Angriff auf alle Menschen mit Migrationshintergrund. Er reiht sich ein in eine Kette von rechtsextremistisch motivierten Taten in der jüngsten Zeit. Menschen mit Migrationshintergrund, auch in unserem Bundesland, sind besorgt über ihre Sicherheit.“

Ein Aktionsbündnis rief in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einer Mahnwache am Donnerstagabend auf. In Schwerin wurde ebenfalls zu einer Mahnwache aufgerufen.

Massives Problem für die Gesellschaft

„Wir müssen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft klarmachen, dass extremistische Gewalt in unserem Alltag nichts zu suchen hat“, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

„Wer die Massivität dieses Problems für unsere Gesellschaft nicht erkennen will oder weiterhin leugnet, macht sich zum Handlanger dieser mörderischen Ideologie“, sagte der innenpolitische Sprecher der Linken-Landtagsfraktion, Peter Ritter, mit Blick auf den mutmaßlich rechtsradikalen Hintergrund des Täters.

„Ein Wirrkopf reicht aus, um so viel Leid zu stiften. Man kann nur entsetzt sein ob solcher menschlichen Abgründe“, schrieb der AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm bei Twitter.

Mann erschoss am Mittwochabend zehn Menschen

Bei der Gewalttat im hessischen Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen 43-jährigen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau.

Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) gibt es Hinweise auf ein „fremdenfeindliches Motiv“. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.

