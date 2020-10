Schwerin

Nach dem Ende der Herbstferien hat am Montag für die rund 150 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern der Unterricht wieder begonnen. Wie das Bildungsministerium berichtete, blieben wegen mehrerer Corona-Infektionen das deutsch-polnische Gymnasium in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) und die Integrierte Gesamtschule „Vier Tore“ in Neubrandenburg geschlossen.

Schüler benötigen Gesundheitsbestätigung

Erkenntnisse zur Anwesenheit von Schülern beziehungsweise zum Vorhandensein der Gesundheitsbestätigungen lagen dem Ministerium zunächst nicht vor. Ohne dieses von den Eltern unterschriebene Formular war den Schülern der Aufenthalt in der Schule nicht erlaubt. Die Eltern bestätigen damit, dass sie wissen, dass Kinder mit typischen Covid-19-Symptomen nicht zur Schule geschickt werden dürfen.

Anzeige

Keine Quarantäne für Heimkehrer

Wie ein Ministeriumssprecher sagte, waren am Montagmorgen alle Schulleiter über die am Sonntagabend erlassene Allgemeinverfügung informiert worden. Danach sind alle Personen mit erstem Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie zu privaten Besuchen bei Familienangehörigen in ein deutsches Risikogebiet gereist sind und nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehren. Schüler und Lehrkräfte, die unter diese Regelungen fallen, könnten am schulischen Präsenzbetrieb teilnehmen.

Von RND/dpa