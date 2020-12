Stralsund

Zum Auftakt der Impfkampagne ist am Sonntag acht Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen versehentlich die fünffache Dosis des Impfstoffs gespritzt worden. Vier Personen kamen mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus, drei haben in der Zwischenzeit die Klinik schon wieder verlassen.

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Anzeige

Was genau ist im Stralsunder Pflegeheim passiert?

Ein mobiles Impfteam des Kreises wollte im Stralsunder Pflegeheim „ Rosa Luxemburg“ Bewohner und Angestellte gegen das Coronavirus impfen, die dazu im Vorfeld eingewilligt hatten. Zunächst waren die Mitarbeiter an der Reihe.

Die kleinen Fläschchen, die so oft auf Pressefotos oder im Fernsehen gezeigt werden, enthalten fünf Dosen à 30 Mikrogramm des Wirkstoffs (BNT162b2-RNA). Dieser ist mit einer Kochsalzlösung aufzumischen und dann auf fünf Spritzen aufzuteilen. Eine Schwester hat offenbar ein Fläschchen für je eine Spritze verwendet und diese dem Arzt angereicht, der sie dann gesetzt hat. Aufgefallen ist der Fehler erst, als der Impfstoff viel zu früh alle war.

Die Fläschchen enthalten die fünffache Menge des Wirkstoffs. Quelle: dpa

Die Betroffenen wurden medizinisch versorgt und psychologisch betreut. „Weiterhin wurden das Krankenhaus, der leitende Notarzt, die Giftzentrale und der Hersteller des Impfstoffes kontaktiert“, teilt Anne Pilgrim von der Pressestelle des Rathauses mit. Denn Betreiber des Heims sind die „Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund“ (WFE), eine städtische Gesellschaft.

Wie ist es den Betroffenen nach der Impfstoff-Überdosis ergangen?

Vier Personen haben sich vorsorglich stationär aufnehmen lassen. Drei seien bereits wieder zu Hause, wie Manzke am Montagabend mitteilte. Eine Person befinde sich mit leichten Symptomen weiter im Krankenhaus. „Ich bedauere den Vorfall zutiefst. Ich wünsche allen Betroffenen, dass bei ihnen keine gravierenden Nebenwirkung auftreten“, sagt Landrat Stefan Kerth ( SPD).

Wie konnte die Überdosis mit dem Corona-Impfstoff passieren?

„Menschliches Versagen, ein individueller Fehler“, meint Kreissprecher Olaf Manzke. „Da hat jemand etwas verwechselt oder nicht aufgepasst.“ Er verweist darauf, dass den Teams ein Informationsblatt an die Hand gegeben wurde, auf dem anhand von Skizzen der Ablauf erklärt wird. „Wer schon mal geimpft hat und liest, wie sich die Dosis zusammensetzt, der weiß damit umzugehen“, so seine Einschätzung. Zudem sei auf das Prozedere hingewiesen und alles noch einmal erläutert worden. An diesem Vorgehen will der Landkreis festhalten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was sagt der Arzt, der die Anti-Corona-Spritzen gesetzt hat?

Im Gespräch mit der OZ zeigte sich der Mediziner sehr betroffen. Bei den Geimpften habe er sich bereits entschuldigt. „Ich fühle mich schuldig, dass ich die Schwester nicht kontrolliert habe. Dass das passieren konnte, macht mich tieftraurig.“ Er kritisiert die Vorbereitung: „Ich bin da hingefahren in der Annahme, dass ich eingewiesen werde.“ Stattdessen habe es nur den Infozettel gegeben, so seine Darstellung. Zudem seien die Spritzen zum Aufziehen des Serums viel zu groß gewesen. „Damit spritzt man eigentlich solche eine Menge nicht“, meint er.

Lesen Sie auch: Stralsund: Arzt spritzte Impf-Überdosis: "Fühle mich schuldig"

Was sagt die Chefin der Stralsunder Einrichtung?

Annett Mülling ist Geschäftsführerin der „Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund“. Die WFE betreut an sieben Standorten knapp 500 Bewohner und beschäftigt circa 350 Mitarbeiter: „An erster Stelle steht jetzt für mich die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein solcher Fehler darf sich beim Landkreis auf gar keinen Fall wiederholen!“

Was sagt Impfstoffentwickler Biontech zur Überdosierung?

Ein offizielles Statement hat die Firma auf OZ-Anfrage nicht herausgegeben. Biontech liegen aber Daten zur Überdosierung von 52 Studienteilnehmern der klinischen Studie vor. Diese bekamen aufgrund eines Verdünnungsfehlers 58 Mikrogramm (statt der üblichen 30) des Impfstoffs Comirnaty. Dadurch seien nicht mehr Nebenwirkungen aufgetreten. „Im Falle einer Überdosierung werden eine Überwachung der Vitalfunktionen und eine mögliche symptomatische Behandlung empfohlen“, heißt es in einer früheren Veröffentlichung der Firma.

Zudem sind in einer frühen Entwicklungsphase zwölf Studienteilnehmern 100 Mikrogramm verabreicht worden. Auch hier gab es keine schwerwiegenden Folgen. Schmerzen an der Einstichstelle und grippeähnliche Symptome waren leicht bis mittelmäßig und vorübergehend. Eine Dosis von 150 Mikrogramm pro Person wie nun im Stralsunder Fall ist offenbar auch für Biontech neu.

Lesen Sie auch:

Wie geht es mit den Corona-Impfungen in Vorpommern-Rügen weiter?

Am Montag ist normal weitergeimpft worden, am Dienstag sind erneut die WFE-Standorte an der Reihe. Der genaue Tourenplan wird nicht veröffentlicht. „Wir wollen nicht, dass der Ablauf von Impfgegnern gestört wird“, begründet Kreissprecher Manzke. Alle Mitglieder der Impfteams machen jeden Morgen vor der Abfahrt Schnelltests.

Wann wird das Stralsunder Klinikumspersonal geimpft?

Am Dienstag trifft der erste Impfstoff ein. Helios-Mitarbeiter Rico Gaube: „Zuerst werden Mitarbeiter in Intensivstation, Notaufnahme, Onkologie, Funktionsdienste und Covid-Bereich geimpft.“

Von Kai Lachmann, Stefanie Adomeit und Kay Steinke