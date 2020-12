Zum Start der Impfaktion am Wochenende wurde in Stralsund acht Mitarbeitern eines Pflegeheims versehentlich eine zu hohe Dosis geimpft. Eine Frau muss immer noch stationär behandelt werden.

Nach Impfpanne in Stralsunder Pflegeheim: Eine Frau weiter im Krankenhaus

