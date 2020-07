Nach Insolvenzantrag: So soll die Gießerei in Torgelow aus der Krise geführt werden

Torgelow

Mit der Eisengießerei in Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die Auswirkungen der Corona-Krise einen der industriellen Vorzeigebetriebe Vorpommerns getroffen. Am Montagnachmittag meldete das Unternehmen, selbst für die Landesregierung völlig überraschend, Insolvenz an. Dies sei aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). „Eine Insolvenz ist immer auch eine Chance.“ Der Minister lässt durchblicken, dass er im Retten von Betrieben inzwischen über eine gewisse Souveränität verfügt.

Er schaute am Donnerstag nach einem Krisengipfel vor Ort recht optimistisch drein. Glawe: „Wir haben in solchen Fällen inzwischen Erfahrung mit anderen Unternehmen. Ich erinnere an den Lila Bäcker.“ Dennoch, zunächst stehen nun 320 Jobs im Osten des Landes im Feuer.

Corona-Pandemie nicht alleinige Ursache

Die „Guss“, wie die Einheimischen das Traditionsunternehmen nennen, soll ihre Insolvenz in Eigenregie abarbeiten. Dies stellt im Insolvenzrecht eine mildere Form dar, bei der die Geschäftsführung handlungsfähig bleibt. Drei Monate habe der Betrieb nun Zeit, um einen Weg aufzuzeigen, wie die neue Zukunft aussehen könnte. Dazu solle im ersten Schritt ein Runder Tisch einberufen werden, an dem auch Siemens als größter Abnehmer von Torgelower Gussteilen Platz nehmen soll.

„Aktuell müssen vor allem Aufträge für das Jahr 2021 akquiriert werden“, betont Glawe. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 55 Millionen Euro erwirtschaftet. Wer hinzuzieht, dass der Umsatz in den besten Jahren vor Corona zwischenzeitlich fast doppelt so hoch war, dem schwant, dass die Pandemie nicht allein Ursache für das Abrutschen in die Insolvenz gewesen sein dürfte. Entsprechend der Ergebnisse am Runden Tisch soll Glawe zufolge zeitnah eine Entscheidung fallen, inwiefern das Land der Gießerei mit Landesbürgschaften oder Krediten unter die Arme greifen kann.

Großkunden sind Siemens und Mitsubishi

Die Gießerei produziert hauptsächlich große Teile für Windkraftanlagen und ist in einem überschaubaren Markt von relativ wenigen Kunden abhängig. 40 Prozent der Produktion gingen an die Windenergiesparte von Siemens, sagt Geschäftsführer Peter Krumhoff. Weitere 35 bis 40 Prozent übernehme der Mitsubishi-Konzern, der nicht nur Autos, sondern ebenso wie Siemens Windräder baut. Restkapazitäten würden für die Herstellung von Teilen für Großmotoren gebraucht. Eine nachhaltige Zukunftssicherung könne gelingen, wenn das Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließe, um breiter aufgestellt zu sein, glaubt Glawe.

Versuche in diese Richtung hat die Gießerei längst gestartet und ist dabei an der Corona-Politik von Donald Trump gescheitert. Die USA, aber auch Großbritannien, dies bestätigen Glawe und Krumhoff auf Nachfrage, hatten in Torgelow Castorbehälter bestellt, um Nuklearabfälle einlagern zu können. Krumhoff: „Das sind Umsätze, mit denen wir fest gerechnet haben, die nun aber nicht kommen.“ Grund dafür sei der Lockdown, dem diese „Kunden mit großer Staatsnähe“ ausgesetzt seien.

Eisenguss seit 250 Jahren

Eisenguss hat in Torgelow seit 250 Jahren Tradition. Bürgermeisterin Kerstin Pukallus (parteilos) zählt in ihrer Stadt und Umgebung 34 Zulieferbetriebe, die direkt von der „Guss“ abhängig seien. Dementsprechend viele Familien würden darauf hoffen, dass der Betrieb hier weiterlaufe. „Die Zukunft der ganzen Stadt ist mit dem Unternehmen eng verbunden“, sagt sie. In der Kantine erinnert noch ein Fliesen-Wandbild an die DDR-Zeit, als bis zu 2000 Menschen von der Gießerei lebten.

Kerstin Pukallus, Bürgermeisterin Torgelow Quelle: Christopher Niemann

Auf der Straße ist die Pleite ein Thema, das bei den Torgelowern auch für Neid sorgt, wenn sie auf die großen Bemühungen der Landesregierung bei der Rettung der MV-Werften schauen. „ Mecklenburg steht eher im Fokus als wir in Vorpommern. Das macht das Beispiel mit den Werften doch deutlich“, sagt eine Apothekerin, die damit namentlich allerdings lieber nicht zitiert werden will.

Dana Kerkhoff betreibt einen Schreibwaren- und Zeitungsladen in Torgelow. Quelle: Christopher Niemann

Ein paar Geschäfte weiter, betreibt Dana Kerkhoff einen Schreibwaren- und Zeitungsladen. Sie hat das Geschäft vor acht Jahren von ihrem Großvater übernommen und ist eine Ur-Torgelowerin. „Klar ist die Guss hier Thema. Aber dazu gibt es zwei Meinungen in der Stadt. Einerseits hat sie für uns eine große Tradition. Andererseits glauben längst nicht alle in Torgelow, dass die Krise erst mit Corona kam.“

Amthors erster Auftritt nach der Affäre

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) treibt das Problem um. Er hat in Torgelow, seiner Heimatstadt, zugleich seinen Landtagswahlkreis und ahnt, dass es für ihn bei der Wahl im nächsten Jahr kaum Bonuspunkte geben wird, wenn die Gießerei die aktuelle Krise nicht übersteht. „Für sie ist der Erfolg der Energiewende entscheidend. Daran sollte man denken, wenn in Planungsverbänden über neue Windparkstandorte und Windräder diskutiert wird.“

Von links: Philipp Amthor (CDU); Dietmar Eifler (CDU), Peter Krumhoff (Geschäftsführer Gießerei), Harry Glawe (CDU), Patrick Dahlemann (SPD), Kerstin Pukallus (Bürgermeisterin Torgelow) Quelle: Christopher Niemann

Auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ( CDU) ist bei den Gesprächen mit Glawe, Dahlemann und der Geschäftsführung dabei. Es ist sein erster Auftritt nach der bekannt gewordenen Lobbyismus-Affäre und seinem Rückzug als Kandidat für den Landesvorsitz der CDU. Torgelow liegt in seinem Bundestagswahlkreis. Amthor betont mit etwas staatsmännischem Unterton, dass die Politik nun „Verantwortung übernehmen“ müsse, spricht von „Rückhalt für das Unternehmen“ und „Courage“, mit der man nun nach Lösungen suchen müsse.

Von Benjamin Fischer