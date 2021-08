Am Montag war der Urlauber zusammen mit seiner Tochter und Enkelin in einem Kanu bei starkem Wind auf dem Woterfitzsee bei Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) gekentert. Helfer und ein Notarzt hatten den Mann zunächst wiederbeleben können und in die Klinik gebracht. Dort ist er nun aber gestorben.