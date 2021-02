Ausgangssperre in der Nacht, 15-Kilometer-Radius am Tag – diese beiden Corona-Regeln für Hochrisikogebiete in MV sind vom Verwaltungsgericht Greifswald moniert worden. Die Landesregierung hat reagiert und die Regeln geändert. Schwesig macht zudem Hoffnung auf eine baldige regionale Öffnung von Schulen.