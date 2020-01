Rostock

Wer wird neuer Chef der CDU in MV? Nach dem angekündigten Rücktritt von Vincent Kokert (41) sprudeln die Gerüchte über seine Nachfolge. Erst vor zwei Monaten war Kokert als Landesvorsitzender für weitere Jahre wiedergewählt worden. Das macht das Personal in der zweiten Reihe zu potenziellen Kandidaten. Unter der Hand fallen die Namen von Eckhardt Rehberg, Bundestagsmitglied aus der Nähe Ribnitz-Damgarten, und Generalsekretär Wolfgang Waldmüller (57), Parchim, – Mission: vorübergehend.

Mögliche Kandidaten schweigen oder weichen aus

Auf die Dauer werden beide aber wohl nicht bleiben, munkelt es durch CDU-Stuben. Junges, dynamisches Personal müsse her, um Kokert zu folgen. Bundestagsmitglied Philipp Amthor (27) sei im Gespräch – jung, eloquent, redegewandt, klug. Aber wohl zu jung und in Berlin für höhere Weihen ambitioniert.

Gar von einem kürzlich geplanten Putsch ist zu hören, an dessen Ende Amthor Thronfolger werden solle. „Unsinn“, sagt ein hochrangier CDU-Mann in Schwerin. Alle für die Nachfolge Verdächtigen eint: Sie gehen nicht ans Telefon oder antworten ausweichend. „Nicht der richtige Moment“, so Waldmüller.

CDU-Talk: Torsten Renz könnte Fraktionschef im Landtag werden

Auch ein überraschender Name wird in CDU-Kreisen gehandelt. Michael Sack (47), seit 2018 Landrat in Vorpommern Greifswald. Sack sei in der Landespolitik unverbraucht, bringe frisches Blut, erklärt ein Mitglied des Landesvorstand. „Das wäre eine gute Personalie.“ Sack soll auch Kokerts Favorit sein. Er selbst sagt: „Kein Kommentar. Ich habe mir darüber noch keinen Kopf gemacht.“ Aber man dürfe auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (66) aus Grimmen nicht unterschätzen, ist zu hören.

In der Landtagsfraktion ist die Entscheidung womöglich leichter. Kokert soll Torsten Renz (55) aus Güstrow als seinen Nachfolger vorgeschlagen haben. Renz hält sich bedeckt. „Da muss ich erst einmal drüber schlafen.“ Klar ist: Legt Kokert sein Mandat nieder, rückt der Rostocker CDU-Kreisvorsitzende Daniel Peters (38) nach.

Von Frank Pubantz