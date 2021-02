Usedom

Polizeikontrollen an Länder- und Landkreisgrenzen führen derzeit nicht nur international (siehe Bayern und Sachsen, die verstärkt Einreisende aus Tschechien und Tirol kontrollieren) zu Disput, sondern auch innerhalb Deutschlands. So beschäftigen die Hunderten Tagestouristen vom Wochenende viele Leser, die zu einem Ausflug nach Usedom aufbrachen.

Am Sonntag zog die Polizei aus den Fahrzeugkolonnen Richtung Insel all jene Autos aus dem Verkehr, die verbotenerweise in den als Corona-Hochrisikogebiet eingestuften Landkreis Vorpommern-Greifswald einreisen wollten. Neben Fahrzeugen aus Vorpommern-Greifswald, die sich im Landkreis frei bewegen dürfen, kamen Tagestouristen aus den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Rostock, aus Berlin, Brandenburg, dem Erzgebirge, Hamburg und weiteren Bundesländern.

Laut geltender Allgemeinverfügung des Krisenkreises, der bundesweit zu den Top 10 der Corona-Hotspots zählt, sind tagestouristische Ausflüge jedoch untersagt.

„Ich habe dafür kein Verständnis“

Elke Meyer fragt: „Warum kann man nicht einfach zu Hause bleiben? Ich habe dafür kein Verständnis.“ Unter Einheimischen wird nun gar über eine 500-Euro-Strafe bei einer verbotenen Einreise diskutiert. Dazu befindet Dirk Ahlgrimm: „500 Euro sind viel zu wenig, da Menschenleben gefährdet werden – vielleicht ohne nachzudenken, aber aus Fahrlässigkeit.“

Ingrid Schneider gibt zu bedenken: „Die Menschen auf der Insel leben hauptsächlich vom Tourismus, und das auch noch für einen Mindestlohn oder als Minijobber. Die Gäste, die jetzt kommen, möchten einfach nur die frische Luft und das Meer genießen, Restaurants und Cafés haben doch ohnehin zu.“

„Wo liegt das Problem?“

Dieses Argument führt auch Maik Lenske ins Feld: „Es ist alles geschlossen, die Leute sind alle an der frischen Luft und wenn nicht jeder Gast mit Küsschen empfangen wird, wo liegt denn das Problem?!“

Anke Peplow erwidert: „Das Problem liegt zum Ersten darin, dass es nicht erlaubt ist. Zum Zweiten waren die Seebrücken und die Strände voll. Man hätte meinen können, es wäre wie immer. Kein Abstand, keine Masken und vor allem keine Einsicht. Wir Einheimischen wollen genau wie alle anderen, dass alles so schnell wie möglich wieder aufmacht und etwas Normalität zurückkehrt. Was aber nicht passieren wird, wenn jeder macht, was er will. Ja, frische Luft ist gesund und tut gut, aber die kann jeder auch bei sich zu Hause genießen. So lange es eben sein muss. Man tut den Inselbewohnern damit keinen Gefallen.“

„Jeder, der vernünftig ist, bleibt in dieser Zeit zu Hause“

So sieht es auch Marleen Mennecke: „Es war wohl überall an der Küste so. Ich verstehe ja die Menschen, dass sie wieder an die Küste wollen, aber versteht bitte auch die hier Lebenden. Jeder, der vernünftig ist, bleibt zu Hause und kann auch zu Hause an die frische Luft.“

Frank Wiel befürchtet: „So werden die Hotels wohl erst am 1. Juni wieder öffnen und am 1. November wieder schließen.“ Björn Tetzlaff steuert jenen Gedanken zur Diskussion bei: „Ihr wisst aber schon, dass viele aus Regionen kommen, in denen die Werte niedriger sind als im Landkreis Vorpommern-Greifswald? Mit anderen Worten: Die schleppen keine Krankheiten ein, sondern würden sich bei euch anstecken.“

„Was ist bloß aus der Gesellschaft geworden?“

Katja Janetzko treibt indes die Frage um, „was bloß aus der Gesellschaft geworden ist“. Weiter schreibt sie: „Man kann doch nicht in jedem Menschen einen potenziellen Feind sehen. Das geben die Zahlen in keinster Weise her.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jens Nagel ergänzt dazu: „Wie groß wird erst das Jammern sein, wenn sich so mancher, der auf so ‚nette‘ Art und Weise ‚willkommen‘ geheißen worden ist, sich dessen erinnert und die Region künftig auf Dauer meiden wird. Soweit ich weiß, hat’s außer der Tourismusindustrie nicht all zu viel als Alternative dort. Es wäre wirklich schade für alle vernünftigen und liebenswerten Menschen in MV.“

Sibille Baumgart glaubt, dass nach der Pandemie, „dann, wenn wieder alles möglich ist, auch alles wieder schnell vergessen ist, auch die teilweise boshaften Äußerungen gegenüber den Urlaubern.“ Und Ulf Wiegand sagt noch: „Ich glaube, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Fehlt nur noch, dass wieder Autoreifen dran glauben müssen wegen fremder Kennzeichen.“

Von Cornelia Meerkatz und Juliane Lange