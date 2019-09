Schwerin

Die an Brustkrebs erkrankte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sich in einer emotionalen Videobotschaft für den großen Zuspruch der vergangenen Tage bedankt. In der Vorwoche hatte Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin ihre schwere Erkrankung öffentlich bekannt gemacht.

„Eine bewegende Woche liegt hinter mir. Mich haben viele gute Wünsche erreicht“, sagte Schwesig in einer Videobotschaft auf Twitter. „Im Netz, per Mail, per Brief, per Karte, mit Blumen, persönlich,“ sagte sie in dem knapp 30 Sekunden langen Video.

Diese guten Wünsche möchte sie teilen „mit denen, die auch erkrankt sind. Vor allem mit denen, die nicht so viel Zuspruch haben“, sagte die 45-Jährige. Schwesig wünscht all diesen Menschen alles Gute und will ihnen Mut machen: „Du bist nicht allein.”

Die Ministerpräsidentin hat nach Bekanntgabe ihrer Brustkrebs-Erkrankung ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin niedergelegt. Als Ministerpräsidentin und Parteivorsitzende der SPD in Mecklenburg-Vorpommern werde sie hingegen weiterarbeiten.

Im Video: So äußert sich Schwesig über ihre Krankheit

