Nach Krebsdiagnose: So geht es Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt

Gute Nachrichten zur Hanse Sail. Holger Bellgardt (60) ist auf dem Wege der Besserung. Der Hanse Sail-Chef musste seine Aufgaben nach Diagnose einer Krebserkrankung im Herbst 2020 ruhen lassen. Bellgardt, bei dem ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse erkannt worden war, sagte auf Anfrage gegenüber OZ, dass die Operation erfolgreich war, er die anschließende Chemotherapie gut überstanden habe und nun eine Rehabilitationsmaßnahme in einer Klinik in Mecklenburg-Vorpommern folgt, um verlorene Leistungsfähigkeit zurück zu erlangen.

Langfristige Pläne könne, wolle und solle er aber auf Anraten der Ärzte noch nicht machen. Bellgardt sagt: „Das war und ist nicht einfach. Das Können hervorragender Ärzte, Schwestern und Pfleger im Rostocker Klinikum Südstadt, die Hilfe meiner Familie und die Anteilnahme vieler Menschen, gerade auch aus meinem beruflichen Umfeld, geben mir aber Zuversicht. Die ersten Schritte zur Überwindung der Erkrankung und zur Genesung sind gemacht.“ Und mit seinem typisch norddeutschen Humor fügt er an: „Laufen werd‘ ich einen Marathon wohl nicht mehr. Ich habe aber einen großen Teil eines völlig anderen Marathons geschafft.“

Holger Bellgardt bei der Eröffnung der 29. Hanse Sail im Jahr 2019 mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Ex-OB und seinem Freund und Vorgänger im Amt an der Spitze der Hanse Sail, Rostocks Ex-OB Roland Methling. Quelle: Ove Arscholl

Eines sei ihm aber wichtig: „Ich freue mich, dass die 30. Hanse Sail Rostock stattfindet und bin gleichzeitig traurig, dass ich bei der Vorbereitung und Durchführung nicht mitwirken konnte und kann. Die Hanse Sail ist aber keine One-Man-Show. Sie war immer Teamwork, hatte und hat unendlich viele Mitgestalter, die wissen, was zu tun ist. Ich bin mir sicher, dass diese Crew die Sail nun, nach einem Jahr Pause, auch unter veränderten, schwierigen Bedingungen, wieder auf einen guten, neuen Kurs bringen wird und wünsche viel Erfolg. Ahoi!“

Von Michael Meyer